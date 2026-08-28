Москвичи назвали основные причины для смены работы

Tекст: Алёна Задорожная

Как показал опрос газеты ВЗГЛЯД, почти половина горожан меняет работу в среднем раз в три-четыре года. Наиболее распространенные причины – повышение в должности и предложение более высокой зарплаты.

«Я часто меняю работу: раза три-четыре за десять лет. Чаще всего причинами становятся поиск лучших условий и коммуникации с коллегами», – говорит москвич. «Я перехожу на новое место работы в среднем раз в пару-тройку лет. Обычно это связано с карьерными перспективами. Конечно, каждый раз приходить в новую компанию – это стресс, но все равно радостно от того, что ты растешь как специалист», – делится москвичка.

Для некоторых частая смена работы со временем осталась в прошлом. «На заре туманной юности я менял место работы довольно часто. Сейчас все стабилизировалось», – пояснил молодой отец. В схожем ключе высказались еще несколько опрошенных – все они мужчины.

Другие меняли работу из-за обстоятельств, которые не были связаны с карьерой. «Я меняла работу два раза в жизни: сначала из-за более удобного графика, второй раз – в связи с переездом», – рассказывает женщина. «Менять работу сложно, когда имеешь детей. Все завязано на них. Сейчас я работаю удаленно», – отмечает молодая москвичка. Еще одной причиной становилось нежелание засиживаться на одном месте. «Иногда надоедает и компания, и вообще сфера деятельности. Хочется чего-то нового», – признается молодой человек.

Впрочем, примерно половина опрошенных предпочитает стабильность и не спешит менять место работы. «Я работаю в сфере строительства уже больше 15 лет», – рассказывает москвич. «Я тружусь в металлургии. 13 лет отработал на одной площадке, год назад перешел на другую», – говорит другой мужчина. «Я с 2010 работаю мастером маникюра. Мне все нравится», – признается женщина. «Я уже 20 лет продаю запчасти», – улыбается еще один опрошенный. «А я 15 лет работаю инженером–программистом станков с ЧПУ. У меня на работе все время происходит что-то новое, поэтому нет желания что-то менять», – заключил мужчина.

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