Бывшим лидерам Нагорного Карабаха предъявили обвинения на суде в Баку

Азербайджанские прокуроры предъявили обвинения бывшим лидерам Нагорного Карабаха на суде в Баку

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что было продолжено рассмотрение уголовных дел против бывших лидеров НКР. На заседании были предъявлены обвинения Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну и другим, они обвиняются в совершении «ряда военных преступлений». Сообщается, что обвиняемых обеспечили переводчиками и адвокатами, передает РИА «Новости».

В список обвиняемых вошли 15 граждан Армении. Обвинения были выдвинуты по целому ряду статей, включая планирование агрессивной войны, геноцид, уничтожение населения, рабство, терроризм и другие серьезные преступления. В обвинительном акте заявлено, что обвиняемые причастны к уничтожению 697 памятников истории и культуры, что нанесло Азербайджану ущерб на сумму более 906 млн манатов (532 млн долларов). Эти действия, как указывается, включали обстрелы, акты кражи и вандализма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров непризнанного Карабаха, а саму НКР Азербайджан объявил преступным сообществом.