Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Бывшим лидерам Нагорного Карабаха предъявили обвинения на суде в Баку
Азербайджанские прокуроры предъявили обвинения бывшим лидерам Нагорного Карабаха на суде в Баку
В Баку в ходе суда над бывшими лидерами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики им предъявлены обвинения, сообщили в Бакинском военном суде.
Указывается, что было продолжено рассмотрение уголовных дел против бывших лидеров НКР. На заседании были предъявлены обвинения Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну и другим, они обвиняются в совершении «ряда военных преступлений». Сообщается, что обвиняемых обеспечили переводчиками и адвокатами, передает РИА «Новости».
В список обвиняемых вошли 15 граждан Армении. Обвинения были выдвинуты по целому ряду статей, включая планирование агрессивной войны, геноцид, уничтожение населения, рабство, терроризм и другие серьезные преступления. В обвинительном акте заявлено, что обвиняемые причастны к уничтожению 697 памятников истории и культуры, что нанесло Азербайджану ущерб на сумму более 906 млн манатов (532 млн долларов). Эти действия, как указывается, включали обстрелы, акты кражи и вандализма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров непризнанного Карабаха, а саму НКР Азербайджан объявил преступным сообществом.