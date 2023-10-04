Почему Азербайджан беспощаден к лидерам Карабаха

МИД Азербайджана: Недопустимо подвергать сомнению легитимность ареста лидеров НКР

Tекст: Евгений Крутиков

В среду 4 октября в Баку официально подтвердили арест нескольких бывших руководителей бывшей НКР, среди которых три бывших президента, два бывших премьер-министра (в НКР глава правительства назывался «госминистр»), два генерала – бывших командующих карабахской армией, один бывший глава МИД и один бывший глава парламента. И это не предел, а, скорее, только начало.

Баку настаивает на полной легитимности своих действий: «Арест указанных лиц в рамках возбужденного уголовного дела <...> по фактам агрессии против Азербайджана, поощрения сепаратизма, террористических действий, совершения преступлений против мира и человечности в отношении находящихся в плену военнослужащих и гражданских лиц, военных и других тяжких преступлений, служит восстановлению справедливости, и подвергать сомнению легитимность этих шагов недопустимо», – говорится в официальном заявлении МИД Азербайджана.



На данный момент официально считаются арестованными: Рубен Варданян (бывший госминистр); Давид Манукян (бывший командующий Армии обороны Арцаха, генерал); Левон Мнацаканян (бывший командующий АО, генерал); Давид Бабаян (бывший министр иностранных дел); Бако Саакян (бывший президент республики, 2007–2020); Аркадий Гукасян (бывший президент НКР, 1997–2007); Давид Ишханян (председатель Национального собрания); Араик Арутюнян (бывший президент 2007–2018).

Все вышеперечисленные – граждане Армении. Еще в понедельник все, кроме Варданяна, Мнацаканяна и Бабаяна, находились на свободе в городе Степанакерте. Варданян был захвачен раньше при попытке выехать в Армению, Мнацаканян – при аналогичных обстоятельствах, а Бабаян сдался сам. Написал обращение к народу, попрощался с семьей, сел в машину и уехал в Шушу. Там пока расположены азербайджанские власти региона и знаменитая еще с советских времен тюрьма.

В азербайджанских источниках можно было встретить сообщения о том, что все эти люди уже уехали в Армению и их якобы «видели в Ереване». Видимо, шли какие-то закулисные переговоры об их дальнейшей судьбе. Судя по всему, нет единого протокола того, как будут вести себя победители с бывшими лидерами побежденных. Сохранялась надежда на то, что Баку не будет настаивать на самом радикальном решении этого вопроса. Правда, сам состав армянской делегации, ездившей в Евлах, наводил на мысли о том, что ничего хорошего в персональном плане карабахским лидерам не светит.

При этом обвинения, официально предъявленные вышеперечисленным, довольно индивидуальны. Например, Варданян обвиняется в «финансировании терроризма», из чего, кстати, юридически следует, что бывшая Нагорно-Карабахская Республика – целиком один большой терроризм. Хотя азербайджанское обвинение может выделить только те статьи расходов бюджета НКР во время недолгого премьерства Варданяна, которые выделялись на армию и спецслужбы.

Араик Арутюнян, бывший президентом НКР во время войны 2020 года, обвиняется также в терроризме, но не вообще, а в конкретном эпизоде: обстреле Гянджи «Искандерами».

Примечательно, что в списке задержанных нет пока действующего президента НКР Самвела Шахраманяна, подписавшего указ о самоликвидации республики с 1 января будущего года. Возможно, он останется на свободе именно до этой даты, чтобы осуществлять формальные функции передачи власти. Его местонахождение сейчас неизвестно.

Генерал Левон Мнацаканян, помимо стандартных обвинений в организации незаконных вооруженных формирований и терроризме, обвиняется по делам о пытках пленных азербайджанцев в Шушинской тюрьме.

У бывшего главы МИД Бабаяна целый букет обвинений: ведение агрессивной войны, вербовка и обучение наемников, нарушение норм международного права, бездействие или отдача преступных приказов, организация терактов и провоцирование межнациональной вражды и еще с десяток.

Скорее всего, этот список с учетом индивидуальных нюансов будет перенесен на всех захваченных бывших лидеров армян Карабаха. Почти наверняка Баку будет готовить «личную Гаагу» и показательно расправится со всеми лидерами бывшей НКР, невзирая ни на какие попытки договориться или что-то «порешать» в личном плане.

Баку выставил черный список в 300 человек, которые подлежат аресту и суду, хотя сразу же после 19 сентября неформально фигурировала цифра в 200. Некоторые предпочли скрыться. В условиях Карабаха это может некоторое время работать, но не вечно. Например, сообщения об аресте бывшего секретаря Совбеза НКР Виталия Баласаряна (Вито) оказались журналистской ошибкой. Он скрылся.

Но Вито не на что надеяться. Он участник боевых действий аж с 1988 года, один из первых партизанских командиров в Аскеранском районе. В Баку его называют «мясником Ходжалы», поскольку он был одним из руководителей операции февраля 1992 года по захвату карабахского аэропорта (сейчас там база миротворцев) и находившегося рядом азербайджанского села Ходжалы. Баку утверждает, что в ходе наступления армянских отрядов погибло много мирных жителей («резня в Ходжалы»). Есть и другая точка зрения, но за прошедшие три десятилетия события зимы 1992 года в Ходжалы стали в Баку важнейшим элементом антиармянской идеологической конструкции. Вито Баласарян остался единственным живым участником событий в Ходжалы. Для азербайджанских спецслужб он сейчас цель номер один.

Очень немногие карбахские военные либо перешли на нелегальное положение с целью продолжения партизанской войны, либо смогли уйти в Армению. В основном это генералы «первой волны», участвовавшие еще в боевых действиях в 1988–1993 годах. Например, бывший секретарь Совбеза генерал Аршавир Гаранян был задержан азербайджанскими силовиками 29 сентября при попытке перейти границу в направлении армянского города Горис.

Особая история с легендарным полковником Кареном Джалавяном (Кех), бывшим командиром добровольческого подразделения «Ехникер». В 2020 году Кех и его «Ехникер» отказались покинуть позиции, которые по трехстороннему договору должны были перейти под контроль Азербайджана. Бунт едва удалось погасить без потерь. Сейчас Джалавян также отказался подчиниться указам о капитуляции и с небольшим отрядом ушел в горы недалеко от Степанакерта. Отряд Кеха вполне мог начать партизанскую войну, но сейчас известно, что полковник Джалавян 28 сентября все-таки покинул Карабах, нелегально перейдя границу у Гориса.

Азербайджанцам захватить его не удалось, но, возможно, часть бойцов «Ехникера», лично ему преданная, осталась в районе Степанакерт – Шуша.

Кстати, в опустевшем Степанакерте отмечаются единичные акции неизвестных снайперов, которые обстреливают редкие азербайджанские патрули. Уже есть потери среди азербайджанских военнослужащих. Но полноценным партизанским сопротивлением это назвать нельзя. Тем более что партизанская война обязательно должна пользоваться поддержкой местного населения. А этого населения в Карабахе просто не осталось физически. В такой обстановке действия партизан-одиночек равны самоубийству.

Частично Азербайджаном двигает стремление избавиться именно от таких харизматиков, как Кех Джалавян, которые могли бы стать символом сопротивления. Но их немного. Большинство харизматических лидеров «первой волны» давно находятся в Армении, где интегрированы в местный истеблишмент, включая силовые структуры. При Пашиняне в большинстве своем они ушли в оппозицию, но в любом случае требовать их выдачи из Еревана Баку не сможет.





Сейчас азербайджанские власти целиком сконцентрированы на разгроме политической структуры бывшей НКР и даже на личной мести тем деятелям НКР, которые в 1990-х годах активно участвовали в публичном унижении Азербайджана, в том числе на международной арене. Например, бывший президент НКР Аркадий Гукасян – в советское время корреспондент газеты «Советакан Карабах», активист перестроечного движения «Карабах», а в НКР долгое время был министром иностранных дел. Именно он вел переговоры с Баку в 1993 году с позиции силы, которые были прерваны с прибытием в Азербайджан Гейдара Алиева. А затем неоднократно посещал Вашингтон, Париж и Москву, будучи международным «лицом Карабаха».

Такое будет караться азербайджанской стороной нещадно. Создается впечатление, что это показательная расправа. Причем не столько над лидерами отдельно взятой НКР, сколько вообще над экзистенциальными противниками Баку и Анкары. Сама идея армянского сопротивления в Карабахе сметена с лица земли вместе с бывшими лидерами карабахского движения.

Понятно, что на любые претензии по поводу репрессий и даже характера содержания арестованных Баку отвечает гордым: «Не ваше дело». Это внутренний вопрос Азербайджана, раз уж Армения отказалась от НКР, а сама эта республика позорно самораспустилась. И не важно, что у всех арестованных есть тот или иной второй паспорт. Как правило, это гражданство Армении. Это ни на что не влияет, поскольку вменяемые арестованным чисто уголовные преступления совершались на территории Азербайджана, пока не доказано обратное.

Возможно, Азербайджану было бы выгодно договориться с побежденными на более щадящих условиях или даже вообще амнистировать их. Например, под обязательство не участвовать более «в антиазербайджанской деятельности» или просто помалкивать. Но Баку явно движим желанием ликвидировать движение армян Карабаха как историческое явление. Вообще на века вперед зачистить то, что с 1992 года в Баку называют «международным армянским терроризмом». И в таком случае спецслужбы Азербайджана приложат все усилия, чтобы захватить по возможности всех из «списка 300» и довести до показательного суда дела тех, кто уже оказался под арестом.