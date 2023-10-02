Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева гарантировала право на сохранение и развитие армянской культуры и этнокультурных особенностей, а также использование армянского языка, следует из планов по реинтеграции Нагорного Карабаха в азербайджанское общество.
Согласно этим планам, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого. Кроме того, жителям Нагорного Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка, передает РИА «Новости».
При этом управлять на территориях проживания армян будут специальные представительства президента Азербайджана, куда могут быть привлечены жители Карабаха. Вопросы гражданства решаются в соответствии с Конституцией Азербайджана, полиция республики обеспечивает охрану общественного порядка на территории и безопасность. Также указано, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.
Администрация Алиева обещает, что жители Карабаха также будут обеспечены образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.
Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.