Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха

Tекст: Вера Басилая

Согласно этим планам, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого. Кроме того, жителям Нагорного Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка, передает РИА «Новости».

При этом управлять на территориях проживания армян будут специальные представительства президента Азербайджана, куда могут быть привлечены жители Карабаха. Вопросы гражданства решаются в соответствии с Конституцией Азербайджана, полиция республики обеспечивает охрану общественного порядка на территории и безопасность. Также указано, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.

Администрация Алиева обещает, что жители Карабаха также будут обеспечены образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.

Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.