Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Запорожский губернатор Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Город Подольск в Одесской области обесточен после повреждения инфраструктуры
    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть
    На подлете к Москве уничтожено четыре украинских беспилотника
    Хинштейн счел оскорблением заявление Балицкого о курянах
    WSJ признала опасность «Буревестника» для ПРО США «Золотой купол»
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Директора школы наказали за разделение детей на «малоимущих» и «СВО»
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    29 октября 2025, 08:50 • Экономика

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации?

    Объединенная авиастроительная корпорация в Москве подписала меморандум о взаимопонимании по производству гражданских самолетов SJ-100 с индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Об этом сообщила индийская компания в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Никаких других подробностей предоставлено не было. Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь, беседуя с журналистами на авиасалоне Aero India 2023 в Бангалоре, сообщал, что изучается возможность организовать на мощностях HAL выпуск базовой версии SJ-100, сертифицированной в Европе.

    Однако с тех пор ситуация в мире и российском авиапроме сильно изменилась. Из-за западных санкций выпуск SJ-100 пришлось остановить в 2022 году. Все силы и средства были брошены на создание новой версии самолета, полностью импортозамещенной, в том числе с отечественными двигателями. Старт серийного производства именно этой, по сути, новой машины ожидается в 2026 году. В планах поставка 14 полностью импортозамещенных SJ-100 главному заказчику – «Аэрофлоту».

    Сотрудничество с иностранным государством в таких жестких условиях противостояния и ограничений само по себе важное событие. А сотрудничество с Индией, которая стала крупнейшим покупателем российский нефти по морю, особенно интересно.

    О чем же могли договориться в Москве индусы с ОАК?

    «Это может быть создание совместных производственных мощностей с обменом технологиями между РФ и Индией. Также это может быть поставка самолетов для индийского рынка, причем не полностью готовых: частично их будут собирать в РФ, а окончательная сборка будет происходить в Индии. И третий вариант, когда в Индии организовывается полностью локализованное производство этого самолета для местного рынка. Но не исключено, что в дальнейшем SJ-100 будут производить в Индии и на экспорт», – рассуждает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Для России приоритетной задачей в авиации является наращивание выпуска для внутреннего рынка, поэтому вряд ли до 2030 года речь будет идти об экспортных поставках самолетов и комплектующих,

    считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова. «Вероятно, меморандум между ОАК и HAL предполагает развитие сотрудничества до и после 2030 года. На первом этапе возможно налаживание производства отдельных компонентов на территории Индии с последующим импортом в Россию, что поможет выполнить производственный план. Это может быть осуществлено через создание совместного предприятия ОАК и HAL. На втором этапе – после 2030 года – возможно углубление сотрудничества и налаживание крупноузловой сборки гражданских самолетов на территории Индии», – рассуждает Прикладова.

    Зачем России вообще создавать полномасштабное производство в Индии и делиться своими технологиями? «Для России это логично, так как это снимет нагрузку с отечественных авиазаводов, которые смогут сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса. Кроме того, такой вариант увеличит экспортные возможности отечественного авиапрома и поможет ему обойти различные ограничения», – считает Баранов.

    Что касается Индии, то она уже четыре года зарабатывает сверхприбыли на закупке российского нефтяного сырья для своих нефтеперерабатывающих заводов. Даже под угрозой американских пошлин она не сдалась. И ее желание расширить выгодное сотрудничество вполне понятно.

    «В Индии растет население, активно развиваются авиационные перевозки всех видов, поэтому требуется больше воздушных судов. Российский SJ-100 может стать одним из самых эксплуатируемых в авиапарке страны»,

    – считает Баранов.

    Благодаря сотрудничеству с Россией Индия получит возможность развивать авиационную промышленность, повысить поступления в бюджет, создать новые рабочие места, подготовить высококвалифицированные кадры, добавляет эксперт. Это выгодная история в целом для индийской экономики.

    SJ-100 показал особую востребованность во времена пандемии, когда летать на «Боингах» и «Аэрбасах» с вдвое большей вместимостью стало экономически не выгодно. Зато SJ-100 стал настоящей рабочей лошадкой. Огромный плюс обновленной версии в полной независимости от западных комплектующих и технологий. Это уникальное преимущество российского самолета. Ничего подобного в мире нет. «Боинги» и «Аэрбасы» создаются из огромного количества комплектующих, производство которых разбросано по всему миру. А в самих Штатах самолет не делают, а скорее собирают как конструктор из множества деталей, импортируемых из-за рубежа.

    Баранов не исключает, что Россия в рамках проекта может передать часть технологий, но не полностью. Он уверен, что ОАК в любом случае сохранит контроль за ключевыми технологиями и документацией. Такими продуктами просто так не разбрасываются, их надо охранять. Например, производство авиационных двигателей логично оставить на территории России без переноса за рубеж. Делать авиационные двигатели могут тоже единичные страны – и Россия в их числе. Отдавать такие технологии никто не будет.

    Сделка ОАК с Индией по производству российских самолетов имеет также геополитическое значение. США продолжают торговаться с Дели в попытке подписать невыгодное для индусов торговое соглашение и настаивать на отказе от покупки российской нефти. Сотрудничество с Россией в новой сфере, да еще и в такой высокотехнологичной – это еще один укол Дели в адрес Вашингтона. Россия как авиационная держава в целом Западу не по душе, а теперь на этой теме она спелась со строптивой Индией.

    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    Китайская Wingtech потребовала от Нидерландов вернуть контроль над Nexperia
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Россия и Южная Корея задумались о возобновлении авиасообщения
    В Приморье запретили продавать топливо подросткам младше 16 лет
    Для «крабового короля» Кана попросили 24 года колонии строгого режима
    В перестрелке полиции и бандитов в Рио-де-Жанейро погибли 64 человека

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Маск начал войну энциклопедий в интернете

    Илон Маск запустил собственный аналог «Википедии» – «Грокипедию». Предприниматель обещает, что новый ресурс будет лишен идеологической цензуры, что позволит выстроить по-настоящему справедливую информационную среду. Достичь этого планируется с помощью искусственного интеллекта Grok, который возьмет на себя «авторство» статей для энциклопедии. Сумеет ли ИИ-энциклопедия Маска обойти конкурента? Подробности

    Антироссийские военные планы Франции выходят за пределы украинских границ

    Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

