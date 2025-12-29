Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Экс-офицера КГБ Жирнова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
В Коптевском суде столицы назначили штраф писателю и бывшему офицеру КГБ Сергею Жирнову (иноагент) за нарушение закона об иностранных агентов.
Суд признал Жирнова виновным в административном правонарушении по статье «Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента», передает ТАСС.
Ему назначили штраф в 50 тыс. рублей.
Ранее суд в России назначил бизнесмену Евгению Чичваркину (иноагент, в списке экстремистов и террористов) штраф в 50 тыс. рублей за повторное несоблюдение требований, предъявляемых к иностранным агентам.