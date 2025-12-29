Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
Футбольный арбитр Захаров выплатил компенсацию за конфликт с пешеходом в Казани
Футбольный судья Игорь Захаров выплатил назначенную компенсацию пешеходу в Казани, которого ударил на проезжей части, сообщили в Федерации футбола Татарстана.
Конфликт между судьей Захаровым и прохожим в Казани завершился мировым соглашением, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Федерации.
Захаров выплатил компенсацию за причиненный ущерб, однако по инициативе пешехода эти средства были перечислены не ему лично, а на благотворительность.
В рамках их соглашения Захаров согласился с предложением пострадавшего и совместно приняли решение отправить сумму детскому саду «Все сам», оказывающему помощь детям с ограничениями по здоровью. Захаров также сообщил, что дополнительно переведет к компенсации значительные личные средства.
Напомним, в октябре водитель BMW устроил конфликт с пешеходом в центре Казани, его привлекли к административной ответственности. По информации очевидцев, за рулем предположительно находился футбольный судья Игорь Захаров.