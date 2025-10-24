Водителя BMW в Казани оштрафовали за конфликт с пешеходом

Tекст: Вера Басилая

Водитель BMW, устроивший конфликт с пешеходом в центре Казани, был привлечен к административной ответственности, передает ТАСС.

В Госавтоинспекции Казани пояснили, что мужчину наказали за езду без полиса ОСАГО, а также за остановку и стоянку на пешеходном переходе и игнорирование преимущества пешехода.

В официальном сообщении отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя BMW, причастного к дорожному инциденту в Вахитовском районе.

По уточненным данным, речь идет о 31-летнем мужчине. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким нарушениям правил дорожного движения.

Ранее в социальных сетях публиковались сообщения о том, что водитель BMW X6 не уступил дорогу пешеходу на перекрестке улиц Столбова и Парижской Коммуны, после вышел из автомобиля и напал на мужчину. По информации очевидцев, за рулем предположительно находился футбольный судья Игорь Захаров.

Ранее суд в Казани лишил водительских прав главу Союза художников Татарстана после инцидента с наездом на детей на пешеходном переходе.

В Петербурге девушка на автомобиле BMW переехала лежавшего на дороге пьяного мужчину.