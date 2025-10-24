80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Водителя BMW в Казани оштрафовали за конфликт с пешеходом
Водитель BMW, устроивший конфликт с пешеходом в центре Казани, был привлечен к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции города.
Водитель BMW, устроивший конфликт с пешеходом в центре Казани, был привлечен к административной ответственности, передает ТАСС.
В Госавтоинспекции Казани пояснили, что мужчину наказали за езду без полиса ОСАГО, а также за остановку и стоянку на пешеходном переходе и игнорирование преимущества пешехода.
В официальном сообщении отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя BMW, причастного к дорожному инциденту в Вахитовском районе.
По уточненным данным, речь идет о 31-летнем мужчине. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким нарушениям правил дорожного движения.
Ранее в социальных сетях публиковались сообщения о том, что водитель BMW X6 не уступил дорогу пешеходу на перекрестке улиц Столбова и Парижской Коммуны, после вышел из автомобиля и напал на мужчину. По информации очевидцев, за рулем предположительно находился футбольный судья Игорь Захаров.
