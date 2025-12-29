Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
Депутат Рады Нагорняк сообщил о серьезных повреждениях Киевской ГЭС
Киевская гидроэлектростанция получила максимальные повреждения, достигшие критического уровня, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
Депутат Рады Сергей Нагорняк заявил, что Киевская ГЭС получила максимально возможные повреждения, передает РИА «Новости».
Министр обороны России Андрей Белоусов 17 декабря сообщил, что энергетические мощности Украины сократились почти вдвое. По его словам, свыше 70% теплоэлектроцентралей и более 37% гидроэлектростанций, обеспечивающих работу военного-промышленного комплекса и вооруженных сил, были выведены из строя.
Ранее производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов.
Глава Минэнерго Украины заявила о полной остановке Змиевской и Трипольской ТЭС.
Компания «Центрэнерго» ранее останавливала работу всех государственных ТЭС, а генерация оказалась нулевой.