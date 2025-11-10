  • Новость часаПартия Порошенко объявила о запуске процедуры отставки правительства Украины
    ВС России создают «северную клешню» в Запорожской области
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний
    10 ноября 2025, 23:09 • Новости дня

    На Украине прекратили работу из-за повреждений Змиевская и Трипольская ТЭС

    Глава Минэнерго Украины заявила о полной остановке Змиевской и Трипольской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции приостановили деятельность после серьезных разрушений, уже проводятся восстановительные работы, заявила глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук.

    О приостановке работы двух ключевых теплоэлектростанций на Украине сообщила глава Минэнерго страны Светлана Гринчук в эфире телеканала «Новости.Live», передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области прекратили генерацию электроэнергии в результате полученных повреждений.

    «Работа по восстановлению ведется», – заявила министр Гринчук.

    Приднепровская ТЭС получила значительные повреждения после ночной атаки. Также серьезно пострадали Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора.

    На Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе.

    Ранее на Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС.

    Напомним, компания «Центрэнерго» остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    10 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины

    WSJ: Расследование ФРГ теракта на «Северных потоках» грозит срывом поддержки Киева

    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» угрожают единству Европы и могут подорвать поддержку Украины, передает ТАСС.

    Немецкие следователи считают, что за взрывами стоят украинские силовые структуры, действовавшие под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В публикации отмечается, что любое судебное слушание еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком военных систем.

    Полиция совместно с прокуратурой Германии выстроила дело против Украины, отследив судовые компании, телефоны и автомобильные номера. Это позволило подготовить почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех украинских военнослужащих спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По информации источников, целью диверсии было сокращение доходов России от экспорта нефти и подрыв экономических связей между Россией и Германией.

    Федеральная прокуратура ФРГ установила всех участников атаки. Ордера выданы на арест шести граждан Украины, еще один подозреваемый, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины. Группа, по данным следствия, прибыла на яхте «Андромеда» из Ростока к месту диверсии в Балтийском море и включала шкипера, координатора, специалиста по взрывчатым веществам и четырех водолазов.

    Итальянские судьи, как ожидается, к декабрю примут решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова – предполагаемого руководителя диверсантов. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет для его доставки из Италии в Гамбург для суда.

    Напомним, находящийся в итальянской тюрьме украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в ожидании решения по экстрадиции в Германию.

    Апелляционный суд в Болонье постановил выдать Кузнецова властям Германии по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции еще одного фигуранта дела, гражданина Украины Владимира Журавлева.

    Комментарии (16)
    10 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет

    Во время интервью Зеленского Guardian в его резиденции в Киеве пропал свет

    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет
    @ кадр из видео Guardian

    Tекст: Антон Антонов

    Во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в президентсткой резиденции в Мариинском дворце в Киеве на время пропало электричество.

    Инцидент попал на видео. На записи видно, как в ходе интервью внезапно отключается электричество. После этого Зеленский и журналист Guardian начинают недоуменно осматриваться, пытаясь понять причину случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во многих регионах Украины, включая Киев, происходят отключения света. Зафиксированы как аварийные, так и почасовые отключения. Причиной этого стали масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Для российских атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 10:45 • Новости дня
    НАБУ провело обыски у «кошелька Зеленского»

    НАБУ провело обыски у «кошелька Зеленского» бизнесмена Миндича

    НАБУ провело обыски у «кошелька Зеленского»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, передает ТАСС. Железняк заявил: «Этот день настал – НАБУ проводит обыски у Миндича».

    Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники уточняет, что мероприятия проходят в Киеве и организованы детективами НАБУ. По информации источников, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до визита антикоррупционных органов.

    Миндич известен как совладелец студии «Квартал 95», тесно связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР проявило интерес к соратнику Зеленского Миндичу.

    Следствие провело действия в подразделении украинской компании «Энергоатом».

    Украинские СМИ раскрыли существование «антизеленской оппозиции» и ее планы.

    Комментарии (7)
    10 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности

    Комиссия по этике на Украине призывала СМИ перестать оскорблять русских

    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    @ Frank Roder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская комиссия по журналистской этике порекомендовала местным СМИ не употреблять уничижительные и оскорбительные фразы при упоминании российских граждан и военнослужащих.

    Многие украинские издания регулярно используют пренебрежительные замены словосочетаний «российский военный» и «русский», передает РИА «Новости»

    Первый секретарь национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами, чтобы мировое сообщество всерьез воспринимало украинские СМИ», сообщило издание «Страна».

    Ранее украинская делегация в ЮНЕСКО стала писать слово «Россия» с маленькой буквы.

    Комментарии (22)
    10 ноября 2025, 10:12 • Новости дня
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    @ wikipedia.org/Skoropadsky (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приднепровская ТЭС получила значительные повреждения после ночной атаки, кроме того, пострадали Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора, сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

    Серьезное повреждение Приднепровской теплоэлектростанции в Днепропетровской области Украины произошло в ночь на 8 ноября, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    ТЭС входит в состав энергохолдинга ДТЭК, принадлежащего Ринату Ахметову. Владелец станции еще ранее заявлял о повреждении одного из своих объектов, не уточняя детали происшествия. По сведениям журналистов, в результате удара ущерб нанесен именно Приднепровской ТЭС.

    Также в числе пострадавших оказалась Кременчугская гидроэлектростанция, а кроме того – объекты компаний «Укргаздобыча», «Укрнафта» и Smart Energy. О степени разрушений сообщил источник издания в украинском кабинете министров. В частности, он отметил: «Били по нефти и по газу… Повреждения существенные».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе.

    Энергетическая компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях своей теплоэлектростанции.

    Чиновники на Украине заявили, что ремонт Трипольской ТЭС считается бесполезным.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине
    ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, а также цехам сборки беспилотников.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по центру радиотехнической разведки ВСУ, складу снарядов к РСЗО «Ольха», местам хранения БПЛА дальнего действия.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 беспилотника, отчитались в Минобороны.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 925 беспилотников, 635 ЗРК, 25 939 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 224 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 305 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, они поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Кроме того, ВС России поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое
    Российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» освободила села Новое и Сладкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка «Центр» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Артемовки, Белицкого, Розы Люксембург, Родинского в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков Гнатовку.

    В то же время в самом Красноармейске российские штурмовые группы ведут активное наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны.

    За сутки были освобождены 244 здания.

    Отражены семь атак украинских вооруженных формирований из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, бронемашина «Казак» и шесть пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Новое и Сладкое в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Александровки, Даниловки, Орестополя и Покровского в Днепропетровской области и Доброполья в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Кияницы, Малой Корчаковки, Новой Сечи, Павловки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    ВСУ при этом потеряли более 130 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены станция РЭБ и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Березовки, Куриловки в Харьковской области и Ямполя в ДНР.

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Благодатовки и Петровки Харьковской области c целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

    За последние сутки уничтожены до 50 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV, два пикапа и четыре станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Веролюбовки, Константиновки, Краматорска, Платоновки, Северска и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ, шесть складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области

    Ранее они освободили Волчье в Днепропетровской области, а также запорожскую Успеновку.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

    Оперштаб Кубани сообщил о нейтрализации четырех безэкипажных катеров у Туапсе

    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе на Черном море были нейтрализованы четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

    Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря вблизи Туапсе. Один из катеров сдетонировал возле береговой линии, в результате чего ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, а также гараж и лодочный ангар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

    В оперштабе подчеркнули, что пострадавших среди местного населения нет. На место происшествия прибыли специалисты и экстренные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в районе побережья Краснодарского края произошел взрыв безэкипажного катера.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    Украинский безэкипажный катер сдетонировал у береговой линии Кубани

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе побережья Краснодарского края был зафиксирован взрыв безэкипажного катера.

    Взрыв безэкипажного катера произошел у побережья Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел вблизи береговой линии. По информации агентства, взрыв не привел к жертвам и разрушениям.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новороссийска предупредили жителей города об угрозе атаки безэкипажных катеров.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg: Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    Bloomberg: Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Польши участились вербальные нападения на украинских беженцев, что связано с заметным снижением общественной поддержки прибывших с Украины, пишет Bloomberg.

    Поддержка украинцев в Польше начинает давать трещину на фоне роста числа преступлений на почве ненависти и изменяющихся политических настроений, пишет Bloomberg.

    Один из последних инцидентов произошел в Варшаве, когда местный житель начал грубо оскорблять двух женщин, разговаривавших на украинском языке. Одну из них, Александру Иванюк, поразило, что никто в вагоне не отреагировал, а у нее самой «не хватило смелости вмешаться, потому что действительно ощущалась угроза физического насилия».

    Еще несколько лет назад Польша была готова оказывать масштабную поддержку украинцам, принимая миллионы беженцев после начала спецоперации на Украине. Однако, согласно последнему опросу CBOS, только 48% поляков сейчас выступают за поддержку украинских беженцев, хотя весной 2022-го этот показатель доходил до 94%. Почти половина опрошенных считает, что государственные льготы для украинцев чрезмерны, отмечает агентство.

    Важную роль в изменении общественного мнения играют и политические споры. Новый президент Польши Кароль Навроцкий открыто выразил скептицизм в отношении евроинтеграции и вступления Украины в НАТО. Навроцкий уже заблокировал закон о продлении помощи украинцам, а его союзники обвиняют беженцев в получении необоснованных социальных выплат.

    Правительство под руководством Дональда Туска делает ставку на укрепление национальной обороны, увеличив расходы на военные нужды в относительном выражении больше, чем любая другая страна НАТО. Эксперты отмечают, что власти будут искать способы балансировать между интересами безопасности страны и растущим недовольством среди части населения ультраправых взглядов.

    Тем не менее за последние годы Варшава для множества украинцев стала новым домом – только сейчас под временной защитой в Польше находятся около 1 млн человек. Крупные украинские бренды открывают здесь свои заведения, а рынок труда продолжает пользоваться притоком рабочей силы из соседней страны, пишет Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам может стать решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.

    Социологи фиксируют максимальный за три года уровень негатива к украинцам среди пользователей польских соцсетей.

    Эксперты отмечают рекордный уровень неприязни поляков к выходцам с Украины.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила одну из диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ пытаются завести в тыл «Северян» в Сумской области Украины.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои на всем участке фронта. В Сумской области российская авиация усилила удары по живой силе ВСУ, сорвав попытки боевых групп противника продвинуться в сторону позиций «Северян». В районе Варачино украинским силам не удалось провести успешную контратаку, они с потерями отступили к исходным рубежам.

    «Кроме того, в Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении продолжается наступление российских подразделений на Волчанск и близлежащие районы. Штурмовые группы продвинулись в южной части Волчанска, взяв под контроль более 20 зданий с общим продвижением до 250 м. В лесу западнее Синельниково штурмовики захватили две позиции ВСУ и продвинулись еще на 200 м.

    На участке Меловое-Хатнее «Северяне» расширили контроль в лесополосе на 500 м и ликвидировали до взвода украинских военных. Российские расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли поражение позициям ВСУ в районе Горяного. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на Хатненском участке фронта.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 03:59 • Новости дня
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского.

    «Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian, погас свет», – заявил Мирошник в Telegram.

    По словам дипломата, подобные инциденты уже случались ранее, когда западные лидеры посещали Киев. Он вспомнил сирену во время визита Джо Байдена, а также спуск Франка-Вальтера Штайнмайера в бомбоубежище в Чернигове.

    «Похоже, что сценаристы квартала исписались», – заявил Мирошник, оценивая «страдания от истерзанной энергосистемы». Дипломат подчеркнул, что Зеленский делает ставку на «выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров жалобами на блэкаут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 07:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 71 украинского БПЛА за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России и акваторией Черного моря системами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В частности, сообщается, что 29 дронов были сбиты над Брянской областью, семь – над Курской областью, по пять над Липецкой и Смоленской областями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым. Еще по одному дрону было уничтожено над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

    Семь беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Позднее предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров отменили.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 01:35 • Новости дня
    Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

    Мэр Кравченко: В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

    Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «Угроза применения безэкипажных катеров», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Он подчеркнул, что находящимся на первой береговой линии важно не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море.

    Он также отметил, что не следует находиться на открытом пространстве вблизи моря. Кравченко призвал сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Глава города уточнил: «Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате работы средств противовоздушной обороны над Крымом сбиты десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    СМИ: Заявления об остановке ТЭС спровоцировали истерику в офисе Зеленского

    «Экономическая правда»: Остановка ТЭС спровоцировала истерику в офисе Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    После серьезных повреждений сразу нескольких теплоэлектростанций и объектов энергосети на Украине в офисе Владимира Зеленского случилась паника из-за риска отключения электроэнергии, пишут местные СМИ.

    Заявления компании «Центрэнерго» об остановке всех государственных теплоэлектростанций и отсутствии выработки электроэнергии спровоцировали настоящую истерику в офисе Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    В материале говорится, что после публикации эмоционального сообщения «Центрэнерго», выполненного в стиле «все пропало», в офисе президента возникла острая реакция и представители ОП провели недипломатичный разговор с руководством госкомпании: из офиса Зеленского позвонили и в резкой форме потребовали объяснить причины создания паники среди населения страны.

    Издание уточняет, что в ночь на субботу были значительно повреждены три ключевые теплоэлектростанции: Змиевская, Трипольская и Приднепровская. Помимо этого, разрушены части объектов «Укрэнерго» и областных компаний, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии по Украине. Также повреждения получила Кременчугская гидроэлектростанция.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    Комментарии (773)
