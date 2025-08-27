  • Новость часаДробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного 128 лет назад короля
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Алиев заявил об отсутствии вины Баку в ухудшении отношений с Москвой
    Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    28 комментариев
    27 августа 2025, 14:02 • Новости дня

    Путин встретился с членами правительства на совещании в Кремле

    Путин провел совещание с членами правительства в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле прошло совещание, на котором президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства в Кремле, где участники обсудили текущие вопросы внутренней политики и экономики, сообщает РИА «Новости».

    Встреча прошла в очном формате, как анонсировал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представители кабмина представили доклады по ключевым направлениям работы, а также обменялись мнениями относительно приоритетных задач, стоящих перед страной.

    Перед саммитом на Аляске Путин обсудил организационные вопросы предстоящей российско-американской встречи с членами руководства, министрами и администрацией президента.

    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (51)
    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Комментарии (12)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Херсонская область начала получать российский газ

    Сальдо доложил Путину о запуске газопровода из Крыма на юг Херсонской области

    Херсонская область начала получать российский газ
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Южные районы Херсонской области начали получать газ благодаря новому трубопроводу, который построили из Крыма, работа по подключению продолжается.

    О запуске новой ветки газопровода из Крыма в Херсонскую область сообщил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Он отметил, что ранее субъект получал газ по магистральному газопроводу со стороны Правобережья, но сейчас такая возможность отсутствует.

    «Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сообщил Сальдо.

    Работы по дальнейшей газификации продолжаются: в регионе проводят трубы и подключают жителей к новой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 13:54 • Новости дня
    Путин обсудил с вице-премьером Григоренко развитие IT-сервисов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Григоренко обсудил внедрение IT-технологий для повышения эффективности государственных услуг и усиление мер против кибермошенничества.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, передает ТАСС.

    Во время разговора обсуждалось внедрение современных IT-технологий в оказание государственных услуг, а также способы повышения эффективности работы госаппарата при помощи цифровизации.

    Были затронуты вопросы борьбы с кибермошенничеством, связанным с использованием цифровых сервисов. Путин указал на необходимость усиления мер по защите граждан от интернет-мошенников.

    Ранее Григоренко заявил, что портал «Госуслуги» начал перезагрузку для перехода к комплексным цифровым сервисам.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили встречу в Анкоридже и ядерную программу

    Путин обсудил с Пезешкианом итоги саммита на Аляске и иранскую ядерную программу

    Путин и Пезешкиан обсудили встречу в Анкоридже и ядерную программу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске, развитие российско-иранского сотрудничества.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы российский лидер рассказал о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже встречи на высшем уровне с представителями США. В ответ Пезешкиан заявил, что Иран поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в сферах энергетики и транспорта. В разговоре отдельно отмечалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также развитие событий в регионе Южного Кавказа.

    Путин и Пезешкиан выразили готовность усиливать взаимодействие России и Ирана в различных сферах. Президенты также договорились о личной встрече на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

    Ранее посол Исламской республики в России Казем Джалали выразил надежду на скорые поставки российского газа в Иран через Азербайджан.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин передал акции Fortum Росимуществу для временного управления

    Путин поручил Росимуществу временно управлять акциями Fortum в Челябэнергоремонте

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

    Президент России Владимир Путин своим указом поручил Росимуществу принять под временное управление 314 949 тыс. обыкновенных акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт», передает ТАСС. В документе отмечается, что данная мера связана с необходимостью защиты от действий недружественных стран.

    Fortum являлся единственным владельцем акций предприятия, который, согласно указу, теперь временно отстранен от управления. Решение о передаче пакета акций объясняется введением специальных мер по обеспечению экономической безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям на сумму, превышающую 227 млрд рублей. Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на 600 млн евро.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин удивился выдаче разрешений на рыбалку через «Госуслуги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин удивился, что на портале госуслуг можно оформить разрешение на охоту и рыбалку.

    Портал госуслуг перешел к новому формату предоставления сервисов, ориентируясь на так называемые жизненные ситуации, сообщает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко обратил внимание на широкий спектр услуг.

    «Даже выезд на охоту и рыбалку?» – удивился Путин.

    Вице-премьер добавил, что выезд на охоту и рыбалку входит в пятерку самых востребованных жизненных ситуаций на портале – за 2025 год этой возможностью уже воспользовались более 100 тыс. человек.

    Путин также отметил, что участие в спортивных соревнованиях занимает третье место по популярности с 136 тыс. пользователей, а оформление документов для многодетных семей востребовано у 124 тыс. граждан.

    Григоренко рассказал Путину о мерах по борьбе с мошенничеством, особенно с использованием цифровых решений на портале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко развитие IT-сервисов.

    Пользователи портала госуслуг чаще всего выбирают электронные услуги для поступления в вуз, оформления выхода на пенсию и участия в спортивных мероприятиях.

    Власти решили проверить сотовые номера граждан, которые привязаны к аккаунтам на «Госуслугах».

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 08:35 • Новости дня
    Удивившая Путина в Сарове своей молодостью морячка рассказала о карьерном росте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодая второй помощник капитана атомного ледокола «Арктика» Нина Вдовина вскоре сдаст экзамен на повышение, она отметила растущее число женщин в атомном флоте.

    Второй помощник капитана ледокола «Арктика» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодой внешностью и высоким званием, поделилась подробностями своего карьерного пути, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что уже через два дня сдаст экзамен в Мурманске, после чего при успешной сдаче ее могут назначить старшим помощником капитана с разрешением Ростехнадзора на управление атомным объектом.

    По словам Вдовиной, интерес к морской профессии у нее появился благодаря семье: дедушка был капитаном дальнего плавания, мама и брат также связали жизнь с флотом. Девушка отметила, что в начале карьеры столкнулась с трудностями из-за образования и пола, но решила получить высшее профильное образование и поступила в университет морского и речного флота имени С.О. Макарова.

    Вдовина уточнила: «Вообще, не редкость, что сейчас молодые женщины занимают должности на флоте. Есть достаточно молодые старшие помощники атомного ледокольного флота – и 27, и 28 лет. И девушка у нас еще есть, которая уже в 28 лет стала старшим помощником. А удивился (Путин), потому что не знал, сколько мне лет. Я выгляжу младше своих лет. Генетика, наверное. Уже после встречи у меня спросили, почему президент подумал, что я школьница, хотя мне 31. Я все время шучу, что Арктика сохраняет молодость людей, люди там не стареют из-за низких температур».

    Она также отметила, что женщин на атомном флоте становится больше не только среди обслуживающего персонала, но и среди инженеров, хотя в экипаже «Арктики» их всего пять из 54 человек. Сейчас Вдовина находится в отпуске, а ледокол отправится в новый рейс в декабре в район Обской губы, где экипаж встретит Новый год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на концерте в Нижнем Новгороде, посвященном 80-летию атомной отрасли России, стало известно о назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал». Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Росатом» занимает лидирующие позиции в мировой атомной энергетике и ни одна компания в мире не строит столько объектов.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп признался, что не знает о возможности встречи Путина и Зеленского

    Трамп заявил, что сроки переговоров Путина и Зеленского зависят от них

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», – сказал Трамп во время беседы с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном в Белом доме.

    Он отметил, что желание сторон участвовать в переговорах должно быть их собственным решением: «Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», – подчеркнул Трамп.

    Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. По его словам, сроки и возможность встречи зависят исключительно от Путина и Зеленского: «Это зависит от них. Для танго нужны двое».

    Говоря о гипотетической трехсторонней встрече с участием России, США и Украины, он предположил, что сначала двум лидерам стоит встретиться между собой, чтобы приблизиться к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.

    Владимир Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться только при предварительном достижении консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в самообеспечении Херсонской области

    Путин заявил о будущем самообеспечении Херсонской области всеми ресурсами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Херсонская область сможет самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым благодаря экономическим успехам и развитию свободной экономической зоны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Владимиром Сальдо.

    Херсонская область перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимиром Сальдо.

    Сальдо сообщил о достижениях экономического развития региона, отметив, что в будущем область сможет обходиться без субсидий: «Сами себя будем кормить». Путин поддержал губернатора, сказав: «Уверен, так и будет, конечно».

    Глава региона рассказал о функционировании свободной экономической зоны на территории области, но подчеркнул, что инвесторы пока с осторожностью относятся к региону. Путин согласился с тем, что ситуация с безопасностью пока недостаточно стабильна для притока инвестиций.

    В Херсонской области подсчитали предварительный ущерб сельскому хозяйству от засухи, он превысил 600 млн рублей и признан региональной чрезвычайной ситуацией.

    Между тем южные районы Херсонской области уже начали получать газ благодаря новому трубопроводу из Крыма, а работа по подключению продолжается.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Сальдо поблагодарил Путина за строительство правительственного квартала под Геническом

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил завершение работ по возведению правительственного квартала в районе Арабатской стрелки под Геническом, где обеспечены рабочие места.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь при строительстве правительственного квартала на Арабатской стрелке, передает ТАСС.

    По его словам, завершено создание объектов для исполнительных органов в Геническом, где были размещены сотрудники, эвакуированные с правого берега.

    В ходе встречи Сальдо сказал: «Учитывая то, что мы практически весь персонал эвакуировали с правого берега. Вам огромное спасибо, в Геническе на Арбатской стрелке создали уже объекты для исполнительных органов, мы его называем правительственный квартал, работы закончены, люди обеспечены рабочими местами, более 600 человек. Хорошие рабочие места».

    Он подчеркнул, что новый квартал обеспечил трудоустройство более 600 человек, а созданные условия получили высокую оценку сотрудников. Квартал был построен для эффективной работы исполнительной власти в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы с урожайностью в Херсонской области после аномальной жары и засухи, подчеркнув важность мелиорации.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:56 • Новости дня
    Путину сообщили о получении Херсонской областью бронированных машин скорой помощи

    Путин проверил выполнение поручения о защите херсонских медицинских работников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин обсудил поставку 15 бронированных автомобилей скорой помощи для медиков Херсонской области с губернатором региона Владимиром Сальдо.

    Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Херсонской области Владимира Сальдо выполнением поручения по обеспечению защиты медицинских работников, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле Путин напомнил о своем поручении обеспечить поставку и использование бронированной техники в регионе.

    Сальдо сообщил, что Херсонская область получила пятнадцать бронированных автомобилей скорой помощи. Он отметил, что машины внешне не отличаются от обычных, но обладают всеми необходимыми характеристиками.

    Во время беседы губернатор Сальдо сказал: «Огромное спасибо, ваше поручение выполнено».

    Ранее Путин в Кремле вручил Золотые Звезды Героев России врачам из Херсонской области.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости программы мелиорации в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы с урожайностью в Херсонской области после аномальной жары и засухи, подчеркнув важность мелиорации.

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо заявил о необходимости создания отдельной программы мелиорации, передает ТАСС.

    По словам главы государства, снижение урожайности связано с неблагоприятными погодными условиями, в том числе с жарой до сорока градусов и суховеями.

    Сальдо сообщил, что урожайность упала вдвое и составляет 19 центнеров с гектара. Путин отметил: «Программу надо сделать отдельную», подчеркнув, что мелиорация станет одним из приоритетов для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    Комментарии (0)
  • О газете
