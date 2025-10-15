  • Новость часаРоссия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 13:08 • Новости дня

    Песков анонсировал церемонию открытия дорог на совещании с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе совещания президента Владимира Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет во второй половине дня, в среду – канун Дня работников дорожного хозяйства, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    О дорожном строительстве доложит зампред правительства Марат Хуснуллин.

    В ходе заседания по видеоконференции пройдет открытие новых дорог в разных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    13 октября 2025, 07:26 • Новости дня
    Путин пошутил о голоде на встрече лидеров СНГ в Душанбе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин с юмором отметил гостеприимство президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

    Владимир Путин рассказал, что Эмомали Рахмон «морил его голодом» с вечера предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    «Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: «Зачем моришь голодом?», – пошутил российский лидер.

    Президент России пояснил, что в ответ на шутку Рахмон предложил ему организовать совместную трапезу на следующий день.

    Ранее Путин называл Таджикистан важным и ключевым партнером для России в Средней Азии.

    Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

    13 октября 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп: Путин и Уиткоф пять часов говорили об интересных вещах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в парламенте Израиля.

    «Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него (Стива Уиткоффа – прим. ВЗГЛЯД) мира на Ближнем Востоке бы не было – сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Также американский президент заявил, что в ходе последней встречи, которая состоялась в начале августа, президент России Владимир Путин и Уиткофф обсуждали множество различных тем.

    «Через пять часов он (Уиткофф) вышел, и я спросил: «Что вы обсуждали пять часов?!». Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», – вспомнил Трамп.

    Напомним, последняя встреча Путина и Уиткоффа прошла в начале августа. Газета ВЗГЛЯД писала, что эта встреча стала примером «спокойной» дипломатии.

    12 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин отменил акцизы на дизель из авиакеросина до мая 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    С октября текущего года по май 2026 года акцизы на дизель, произведенный с добавлением авиакеросина, не будут взиматься при определенных условиях, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Отмена акцизов на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином, вступила в силу с 1 октября, передает РИА «Новости». Новое правило распространяется не только на топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах, но и на продукцию, выпущенную российскими компаниями без свидетельства о регистрации лица, осуществляющего переработку нефтяного сырья.

    В тексте указа отмечается: «Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья».

    Как правило, таким способом выпускается зимний сорт дизельного топлива. Мера будет действовать ограниченный срок – с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

    12 октября 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера до мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу, который будет действовать с октября 2025 года по май 2026 года.

    Путин с 1 октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, пишет РИА «Новости». Соответствующий указ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В документе отмечается: «Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5».

    Демпфер – это механизм, регулирующий выплаты нефтяным компаниям, чтобы сгладить разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. Мораторий фактически замораживает возможность обнуления выплат, что призвано стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

    Ранее обсуждалась возможность корректировки демпфера из-за колебаний стоимости топлива, однако введение моратория позволит сохранить прежний порядок расчетов до мая 2026 года. Решение принято в ожидании изменений в Налоговый кодекс, которые могут быть рассмотрены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о временном освобождении от уплаты акцизов на дизель, произведенный с добавлением авиакеросина.

    12 октября 2025, 22:55 • Новости дня
    Лукашенко решил лично передать Путину подарок на день рождения

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично передать президенту России Владимиру Путину подарок на его день рождения, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

    «Президенту России наш президент, – они об этом договорились, – свой подарок обязательно передаст лично», – приводит слова Эйсмонт РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Эйсмонт рассказала, что речь идет о масштабной картине с пейзажами Валаама, выполненной «по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым».

    По ее словам, подарок был подготовлен к дню рождения президента России, который отмечался 7 октября, однако его не передали во время последнего саммита СНГ в Душанбе.

    В эфире телеканала отметили, что факты свидетельствуют о намерении двух лидеров в ближайшее время увидеться лично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения. Лукашенко в своем поздравлении отметил, что президент России Владимир Путин укрепил суверенитет и авторитет России на международной арене.

    14 октября 2025, 15:52 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет дорожное строительство.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, с основным докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В Кремле подчеркнули, что помимо главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

    В августе в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    В сентябре Путин обсудил с кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

    13 октября 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин оценил успехи Ульяновской области в сфере спорта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ульяновской области 65,5% жителей регулярно занимаются спортом, что президент России Владимир Путин назвал достойным результатом на встрече с губернатором региона Алексеем Русских.

    Как передает сайт Кремля, Владимир Путин провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой обсуждались социально-экономические показатели региона.

    Русских сообщил главе государства, что на сегодняшний день 65,5% жителей области систематически занимаются спортом. Путин прокомментировал этот результат словами: «Хороший показатель, но можно и дальше двигаться».

    Губернатор также рассказал, что объем инвестиций в основной капитал в 2024 году достиг 142 млрд рублей, индекс составил 111%, а по данному показателю регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе. Президент отметил, что это хороший показатель.

    Путин обратил внимание на размер государственного долга региона и призвал Русских уделить особое внимание доле коммерческих кредитов, подчеркнув, что они обходятся дорого. Русских пояснил, что рост региональных доходов с 2021 по 2024 год позволил увеличить финансирование социальной поддержки населения, но сопровождается ростом расходов.

    Дополнительно президент поинтересовался работой свободной экономической зоны в области и планами по дальнейшему развитию ключевых отраслей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину о завершении интеграции экономик Донбасса и Новороссии в российскую экономическую систему.

    14 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.

    Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

    «А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.

    14 октября 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин выразил признательность Рахмону за прием в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы российский лидер поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием во время визита в Таджикистан. Путин также отметил высокий уровень организации второго саммита «Россия – Центральная Азия» и заседания Совета глав государств СНГ, которые прошли в Душанбе.

    Напомним, на прошлой неделе российский лидер посетил Таджикистан с трехдневным рабочим визитом. Путин и Рахмон подписали договоры о миграции и сотрудничестве. Лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.

    Ранее Путин назвал Таджикистан ключевым партнером для России.

    14 октября 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев провели переговоры об укреплении партнерства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, акцентировав внимание на развитии совместных экономических инициатив и увеличении гуманитарных обменов, включая образовательные проекты.

    О телефонном разговоре между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом России Владимиром Путиным сообщает ТАСС. Стороны обсудили меры по дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами, уделив внимание реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей.

    Особое внимание в разговоре лидеры уделили поддержанию позитивной динамики роста ключевых показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию совместных кооперационных проектов на уровне регионов.

    Помимо этого, президенты отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, включая совместные инициативы в области культуры, искусства и образования. В частности, речь шла о подготовке инженерных кадров, что подчеркивает значимость образовательных программ в укреплении двусторонних связей.

    13 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Ульяновской области Русских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник планирует провести встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В Кремле на приеме у президента с докладом выступит губернатор Ульяновской области Алексей Русских, указал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в графике Путина на понедельник стоят различные встречи и внутренние совещания. Часть из них носит служебный, закрытый характер.

    В августе Путин проводил встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, а также с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

    14 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль сообщил о подготовке визита Токаева в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили детали предстоящего государственного визита главы Казахстана в Россию и подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между странами.

    О содержании беседы между лидерами России и Казахстана сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    В сообщении также отмечается, что главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    «Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», – говорится в сообщении Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ объединить усилия для создания центра по прогнозированию чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

    Токаев также выступил с инициативой о совместной с Россией работе над проектом по созданию предприятий для глубокой переработки зерна.

