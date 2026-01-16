Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
Ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании суда по избранию ей меры пресечения по делу о подкупе депутатов.
По ее словам, действующие на Украине власти передают управление страной иностранным корпорациям и лишают население контроля над ключевыми предприятиями и недрами, передает ТАСС.
«Сегодня ни украинский народ, ни власть, назначенная украинским народом, не принимает ни одного решения. Украинское государство и украинский народ разрушаются всеми возможными инструментами», – заявила Тимошенко.
Политик считает, что для недопущения уничтожения страны необходимо заблокировать ряд правительственных законопроектов в Верховной раде. Она подчеркнула, что если эти меры не будут реализованы, «следующие пять лет станут последними в жизни независимой Украины», и добавила, что в этом случае у страны останутся лишь символы – герб, флаг и гимн, а народ будет «рассеян по всему миру».
Кроме того, Тимошенко обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в незаконных методах работы и назвала его «бандой». Она возмутилась действиями сотрудников НАБУ, которые, по ее словам, ворвались не только к ней, но и в кабинет депутата Сергея Власенко. Лидер «Батькивщины» также признала, что голосовала за создание НАБУ и САП, но теперь считает, что эти органы стали инструментом политического влияния, а не борьбы с коррупцией.
В ходе заседания Тимошенко назвала режим Владимира Зеленского на Украине «фашистским» и заявила, что ее неоднократно пытались вынудить покинуть страну, однако она не собирается уезжать. Она настаивает, что обвинения против нее носят политический характер.
Обвинение требует для Тимошенко меру пресечения в виде залога в 50 млн гривен, что составляет около 1,1 млн долларов.
Ранее Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной.
Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.
НАБУ публиковало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.