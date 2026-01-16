Тимошенко обвинила депутата Копытина в показаниях против нее

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин – это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ», – заявила политик, передает ТАСС.

Тимошенко озвучила это заявление на заседании суда по избранию ей меры пресечения, трансляцию которого вел телеканал ТСН.

Защита Тимошенко ходатайствовала о вызове Игоря Копытина в суд для дачи показаний, однако судья отказал по соображениям безопасности. Отказ фактически подтвердил слова Тимошенко.

В конце 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале расследования дела о коррупции в Верховной раде. Имена всех подозреваемых не были раскрыты, однако украинские СМИ сообщали, что среди подозреваемых находятся представители правящей партии «Слуга народа».

Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

Ранее Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины.