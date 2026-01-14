Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Минэнерго Украины сообщило о самой сложной ситуации с электроснабжением в Киеве
В Киеве и Киевской области сохраняется наиболее острая ситуация с электроснабжением, из-за дефицита электроэнергии часть районов столицы получает свет всего два-три часа в сутки, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики страны Артем Некрасов.
Ситуация с электроснабжением в Киеве и Киевской области остается самой сложной, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов, отметив: «Самой сложной остается ситуация в столичном регионе». В среду в Киеве и области вновь введены сетевые отключения, когда подача электричества полностью прекращается из-за проблем в энергосистеме.
Некрасов пояснил, что вернуться к почасовым графикам отключений удастся только после стабилизации ситуации. В непростой ситуации находятся и другие регионы – например, в Днепропетровской области без света остаются более 40 тыс. абонентов, а в большинстве областей продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Проблемы с электроснабжением в Киеве и области длятся с конца 2025 года после серьезных повреждений энергетических объектов. Как ранее сообщал мэр города Виталий Кличко, 9 января половина многоквартирных домов столицы осталась без отопления, а он призвал жителей по возможности покинуть город.
К вечеру 13 января около 500 многоэтажных домов в Киеве оставались без отопления, а в некоторых районах правобережья было остановлено движение электротранспорта из-за нехватки энергии. На маршруты трамваев и троллейбусов вышли автобусы, однако перебои с электричеством и отоплением продолжаются – в среднем электричество появляется лишь на два-три часа в сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил о необходимости введения чрезвычайного положения в Киеве и пригородах из-за проблем с энергоснабжением. В Киеве произошел глубокий блэкаут после ударов по энергообъектам. Депутат Богдан Кицак предупредил о возможной эвакуации жителей города в случае ухудшения ситуации с теплоснабжением.