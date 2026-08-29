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Минпросвещения заявило о планах обновить стандарт начальной школы
Минпросвещения обновит стандарт начальной школы
В 2027 году планируется обновление образовательного стандарта для начальной школы, что обеспечит плавный переход детей от дошкольного обучения, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Министерство просвещения намерено в 2027 году обновить образовательный стандарт для учащихся начальных классов для синхронизации знаний учеников.
«Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», – сказал министр РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что изменения помогут плавно перейти от режима дошкольного образования к школьному.
Ранее стало известно о разработке нового стандарта для пятых-девятых классов, который свяжет различные дисциплины и определит конкретные навыки учеников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов рассказал о переходе пятиклассников на новый учебный план и о правилах проведения школьных линеек 1 сентября. Кравцов заявил об обновленной школьной программе с 1 сентября.