Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Германия стала главным поставщиком сладостей в Россию
По итогам 2025 года импорт кондитерских изделий в Россию достиг 1,3 млрд долларов, лидером среди зарубежных поставщиков оказалась Германия.
Отечественные компании ввезли из Германии шоколад, карамель и выпечку на 345,9 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.
В тройку крупнейших экспортеров также вошли Италия и Китай, чьи поставки оцениваются в 162,1 млн и 151,4 млн долларов соответственно.
Следом в рейтинге импортеров расположились Турция, Польша, Казахстан и Бельгия. В целом за прошедший год сладости поступали на отечественный рынок более чем из 30 государств мира.
Значительные партии кондитерских изделий прибыли из азиатских стран, включая Южную Корею, Японию и Малайзию. Кроме того, импорт активно осуществлялся из государств СНГ, а также из Бразилии и Египта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании почти в два раза увеличили закупки шоколада из Италии. По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди мировых экспортеров этого лакомства.