Германия стала главным поставщиком сладостей в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Отечественные компании ввезли из Германии шоколад, карамель и выпечку на 345,9 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.

В тройку крупнейших экспортеров также вошли Италия и Китай, чьи поставки оцениваются в 162,1 млн и 151,4 млн долларов соответственно.

Следом в рейтинге импортеров расположились Турция, Польша, Казахстан и Бельгия. В целом за прошедший год сладости поступали на отечественный рынок более чем из 30 государств мира.

Значительные партии кондитерских изделий прибыли из азиатских стран, включая Южную Корею, Японию и Малайзию. Кроме того, импорт активно осуществлялся из государств СНГ, а также из Бразилии и Египта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании почти в два раза увеличили закупки шоколада из Италии. По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди мировых экспортеров этого лакомства.