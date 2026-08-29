Студия «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультгероев Кузовкову

Стало известно о суде за права на Машу и Медведя

Tекст: Катерина Туманова

В ходе предварительных слушаний судья огласила решение: «Назначить судебное заседание на 19 октября, 11.00 мск», передает ТАСС.

Конфликт возник из-за планов аниматора выпустить полнометражный фильм совместно с компанией Studio MiM к концу 2028 года.

Договор между сторонами действовал с 2010 по 2025 год. После его истечения создатель прекратил сотрудничество со студией. Истцы утверждают, что исключительные права на героев принадлежат компании как результат интеллектуальной деятельности.

Представители студии «Маша и Медведь» заявили о регистрации Олегом Кузовковым новых объектов, сходных с оригинальными персонажами, что создает угрозу нарушения их прав. В качестве доказательств они представили скриншоты из первых серий мультсериала, фотографии ростовых кукол и парковых скульптур.

Защита ответчика настаивает, что первоначальный проект рассылался различным компаниям еще в 2007 году. Юристы подчеркнули, что студии были переданы только второстепенные герои и права на отснятые серии, тогда как основные персонажи остаются самостоятельным объектом авторского права. Суд отложил заседание для сбора доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя». Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Кузовков в мае сообщал о намерении снять полнометражную картину.

Министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала.