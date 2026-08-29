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Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября
Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября
В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.
Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.