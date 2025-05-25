Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых

Папуашвили призвал Запад принести извинения за кампанию против грузинского общества

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя поддержку рядом западных политиков радикального грузинского оппозиционера Зураба Джапаридзе, взятого под стражу после отказа выплатить залог за неявку на заседание временной парламентской комиссии, председатель парламента Грузии назвал это «очередной кампанией, которую ведут некомпетентные, а нередко враждебно настроенные к Грузии деятели», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Годами не дают грузинскому обществу мирно развиваться», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

Папуашвили напомнил, что аналогично Грузию годами упрекали за якобы давление на СМИ или ухудшение состояние здоровья арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, однако в итоге ЕСПЧ всегда доказывал правоту грузинского руководства по этим и другим подобным случаям.

По его словам, некоторые западные послы «чуть ли не гражданский апокалипсис нам устраивали», а ЕП принимал «проплаченные резолюции». «По всем этим делам Страсбургский суд в итоге заявлял, что иностранные правительства, министры, депутаты, послы лгали, а грузинское правосудие принимало законные решения», – сказал Папуашвили.

«Можно ошибиться однажды, дважды, но ошибаться раз за разом, это значит, что ты – сторона с определенной повесткой дня и напрямую организуешь смену правительства против воли народного большинства», – заявил он.

Также Папуашвили призвал «некоторых иностранных политиков хотя бы раз действовать в поддержку грузинских ценностей или принести извинения».

Однако, как отметил он, «мы снова и снова видим уже просмотренное нами кино, когда нам на белое говорят, что это – черное, когда сеют ненависть и противостояние в обществе».

«В этом процессе страдают целостность грузинского общества, его ценности, путь демократического развития и национальное единство», – заявил председатель парламента Грузии.

Лидер радикальной грузинской оппозиционной партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе в четверг был взят под стражу в зале Тбилисского суда и отправлен в заключение по статье, которая предусматривает до года лишения свободы за неявку на заседание комиссии парламента. Это произошло после его отказа заплатить залог в 20 тыс. лари (примерно 7,3 тыс. долларов).

После этого ряд западных политиков обвинил власти Грузии в атаку на оппозицию и в отступлении от демократии.

Временная следственная комиссия парламента изучает деятельность саакашвилевского режима, во время которого Джапаридзе был депутатом и генсеком «Единого национального движения».

Зураб Джапаридзе несколько лет назад прославился на границе Южной Осетии в «перформансе» «против оккупации». Также он совместно с еще одной представительницей радикальной оппозиции Еленой Хоштария ведет платформу в Интернете, публикуя имена тех грузин, которые якобы «сотрудничают с Россией или проводят в Грузии интересы России».