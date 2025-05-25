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    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Какое выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    6 комментариев
    25 мая 2025, 11:37 • Новости дня

    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых

    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    @ Клинченко Борис/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП.

    Степашин заявил, что Украина была одной из первых республик, которые начали выход из состава СССР, передает РИА «Новости». По его словам, с юридической точки зрения советник президента Антон Кобяков прав, говоря о том, что Советский Союз юридически еще существует, поскольку процедура роспуска Союза была нарушена.

    Степашин отметил: «Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП». Он подчеркнул, что знает об этом, поскольку в тот период находился во власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует. Депутаты Госдумы намерены инициировать расследование законности роспуска и установить юридический статус СССР.

    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

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    24 мая 2025, 19:11 • Новости дня
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет

    Трамп заявил, что Россия украла у США технологию гиперзвуковых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет, чертежи которых ранее были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии в военной академии Вест-Пойнт сообщил о том, что американские военные начали в больших объемах производить гиперзвуковые ракеты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты давно разработали подобные вооружения и теперь собирают их в значительных количествах.

    Он также отметил, что чертежи США по гиперзвуковым ракетам были похищены во времена президентства Барака Обамы.

    «Мы были ее разработчиком. Ее украли во время администрации Обамы. Они ее украли. Знаете, кто это сделал? Ее украли русские», – заявил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп уже обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

    Коментарии (49)
    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ночное время в Каменске-Уральском закрыли мероприятие, участники которого пригласили травести-артистов и оформили в стиле 90-х, сообщили в правоохранительных органах.

    Сотрудники силовых структур и представители «Русской общины» прервали проведение ЛГБТ*-вечеринки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в Каменске-Уральском, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило во втором рабочем поселке ночью с пятницы на субботу.

    По данным правоохранителей, среди приглашенных были травести-артисты, а сама вечеринка оформлялась в тематике 90-х. На организатора составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

    Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

    Ранее силовики провели рейд в одном из клубов Москвы по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

    Правоохранители устроили проверку с обысками и задержаниями на рейв-вечеринке в клубе Kontrkult в Петербурге.

    В Петербурге также прошел рейд в арт-пространстве «Явление» во время закрытой вечеринки.

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    24 мая 2025, 18:34 • Новости дня
    Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию

    Овечкин заявил о радости возвращения в Москву после игр НХЛ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона НХЛ.

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», признался, что рад вернуться в Россию после продолжительного сезона, передает РИА «Новости».

    «Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве», – заявил хоккеист.

    «Вашингтон» завершил сезон-2024/25 Национальной хоккейной лиги, уступив «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф. В этой серии команда Овечкина проиграла со счетом 1-4, а сам спортсмен в десяти матчах Кубка Стэнли набрал 6 очков, забросив 5 шайб и отдав одну результативную передачу.

    Ранее нападающий и капитан клуба National Hockey League «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.

    До этого Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25.

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    24 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову

    Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова

    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.

    Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».

    По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.

    Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.

    Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.

    Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

    Коментарии (6)
    24 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности

    WP: Одержимость Маска политикой сменилась разочарованием

    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы уделить больше внимания развитию Tesla и SpaceX после ряда неудач, пишет WP.

    Маск в течение года активно участвовал в поддержке республиканцев, потратив не менее 288 млн долларов на выборы 2024 года и запустив масштабные реформы в госструктурах США. Он называл победу Трампа критически важной для страны и был готов к серьезным расходам ради «красной волны» на выборах, но теперь решил отойти от политики и не только ради Tesla и SpaceX, пишет Washington Post (WP).

    Однако, после масштабных протестов против Маска и Tesla, а также резкой критики со стороны общественности и значительного падения прибыли компании, бизнесмен решил свернуть политическую деятельность и сосредоточиться на своих ключевых бизнесах. Маск признался, что не ожидал такой остроты реакции и обеспокоен безопасностью своей семьи. Его America PAC прекращает активную работу, а сам миллиардер заявил, что потратит на политику «значительно меньше», чем раньше.

    «Его последняя одержимость сменилась разочарованием из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов, сказали два человека, знакомые с его взглядами в последние месяцы», – сказано в статье.

    По словам источников, Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции в его адрес и против его компаний.

    В этом году Tesla готовит запуск полностью автономного автомобиля, а SpaceX – очередной запуск ракеты Starship. Маск также намерен ускорить подготовку к отправке беспилотного флота на Марс в 2026 году.

    Одновременно с этим, Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило у Tesla разъяснения по поводу тестирования новой автопилотируемой техники на общественных дорогах.

    По мнению сотрудников и наблюдателей, падение популярности Маска и его скандальные заявления негативно сказываются на продажах Tesla. В SpaceX Маск также хочет лично курировать проект Starship, чтобы ускорить подготовку к лунной миссии NASA и достичь своей главной цели – высадки на Марсе, пишет WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X. До этого Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

    СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.

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    24 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Папуашвили призвал Запад принести извинения за кампанию против грузинского общества
    Папуашвили призвал Запад принести извинения за кампанию против грузинского общества
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Западные политики своим предвзятым отношением к грузинскому обществу мешают его демократическому становлению и национальному согласию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Комментируя поддержку рядом западных политиков радикального грузинского оппозиционера Зураба Джапаридзе, взятого под стражу после отказа выплатить залог за неявку на заседание временной парламентской комиссии, председатель парламента Грузии назвал это «очередной кампанией, которую ведут некомпетентные, а нередко враждебно настроенные к Грузии деятели», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Годами не дают грузинскому обществу мирно развиваться», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Папуашвили напомнил, что аналогично Грузию годами упрекали за якобы давление на СМИ или ухудшение состояние здоровья арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, однако в итоге ЕСПЧ всегда доказывал правоту грузинского руководства по этим и другим подобным случаям.

    По его словам, некоторые западные послы «чуть ли не гражданский апокалипсис нам устраивали», а ЕП принимал «проплаченные резолюции». «По всем этим делам Страсбургский суд в итоге заявлял, что иностранные правительства, министры, депутаты, послы лгали, а грузинское правосудие принимало законные решения», – сказал Папуашвили.

    «Можно ошибиться однажды, дважды, но ошибаться раз за разом, это значит, что ты – сторона с определенной повесткой дня и напрямую организуешь смену правительства против воли народного большинства», – заявил он.

    Также Папуашвили призвал «некоторых иностранных политиков хотя бы раз действовать в поддержку грузинских ценностей или принести извинения».

    Однако, как отметил он, «мы снова и снова видим уже просмотренное нами кино, когда нам на белое говорят, что это – черное, когда сеют ненависть и противостояние в обществе».

    «В этом процессе страдают целостность грузинского общества, его ценности, путь демократического развития и национальное единство», – заявил председатель парламента Грузии.

    Лидер радикальной грузинской оппозиционной партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе в четверг был взят под стражу в зале Тбилисского суда и отправлен в заключение по статье, которая предусматривает до года лишения свободы за неявку на заседание комиссии парламента. Это произошло после его отказа заплатить залог в 20 тыс. лари (примерно 7,3 тыс. долларов).

    После этого ряд западных политиков обвинил власти Грузии в атаку на оппозицию и в отступлении от демократии.

    Временная следственная комиссия парламента изучает деятельность саакашвилевского режима, во время которого Джапаридзе был депутатом и генсеком «Единого национального движения».

    Зураб Джапаридзе несколько лет назад прославился на границе Южной Осетии в «перформансе» «против оккупации». Также он совместно с еще одной представительницей радикальной оппозиции Еленой Хоштария ведет платформу в Интернете, публикуя имена тех грузин, которые якобы «сотрудничают с Россией или проводят в Грузии интересы России».

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    24 мая 2025, 16:37 • Новости дня
    Группа украинских снайперов уничтожена в боях за Ступочки в ДНР

    ВС России в боях за Ступочки уничтожили группу снайперов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В боях за населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике была ликвидирована группа снайперов украинской армии, сообщили силовики.

    Группа снайперов Вооруженных сил Украины была уничтожена в ходе боевых действий за село Ступочки, передает ТАСС.

    Сообщается, что операция была проведена силами 6-ой мотострелковой дивизии Южной группировки российских войск.

    Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ступочки в ДНР. Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

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    24 мая 2025, 16:15 • Новости дня
    Политолог объяснил усилия Франции по вмешательству во внутренние дела Румынии

    Политолог Данилин: Проигрыш проукраинской власти в Румынии обрушил бы поставки оружия ВСУ

    Политолог объяснил усилия Франции по вмешательству во внутренние дела Румынии
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Эммануэль Макрон ненавидит Россию за то, что она выдавливает Францию из Северной Африки, кроме того, поражение проукраински настроенных властей Румынии создало бы проблемы с поставками оружия на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала арест Павла Дурова с выборами в Румынии.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон смертно ненавидит Россию, особенно после того, как мы с китайцами выдавливаем французов из Северной Африки, которую Париж всегда считал своей», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, в случае если в Румынии рухнула бы проукраинская власть, «то главный хаб, через который идут поставки оружия в Одессу и в целом на юг Украины, был бы закрыт и это была бы серьезная проблема» для Франции. «Макрон, как русофоб, заинтересован в том, чтобы в Румынии была антироссийская власть», – добавил собеседник.

    То, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в итоге смог временно покинуть Францию для поездки в Дубай, говорит о нежелании Макрона навредить своему политическому имиджу, «особенно с учетом заявлений президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса касательно демократии в Европе».

    «Илон Маск тоже был не в восторге от происходящего с Дуровым, поэтому его дальнейшее содержание под стражей создало бы французам проблемы», – пояснил Данилин.

    В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что задержание Павла Дурова во Франции было связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на исход президентских выборов в Румынии. «Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов варварскими методами, а для управления выборами в Румынии», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Дуров заявил о готовности дать показания в Румынии по делу о предполагаемом вмешательстве французской разведки в президентские выборы. Об этом он написал в соцсети X в ответ на слова проигравшего кандидата Джордже Симиона, который обратился в Конституционный суд с просьбой отменить итоги выборов из-за подозрений в иностранном вмешательстве. В итоге суд отклонил жалобу Симиона.

    Сам основатель Telegram говорил, что правительство одной западноевропейской страны просило его мессенджер «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов. По словам Дурова, он категорически отказался выполнять это требование. После этого Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE) опровергло, что с его стороны «были запросы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом».

    С августа 2024-го Дуров находится под следствием во Франции. Выехать из страны предпринимателю позволили только в ОАЭ с 15 марта по 7 апреля. На этой неделе французский суд отклонил просьбу Дурова о поездке в Норвегию на Форум свободы (Oslo Freedom Forum). Ранее Дуров не смог слетать в США на встречу с инвесторами.

    Предпринимателя, у которого есть французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже, выдвинув ряд обвинений, в том числе в администрировании сетевой платформой, позволяющей производить незаконные транзакции, и прочих правонарушениях. После внесения залога в пять миллионов евро Дуров оказался под судебным контролем и обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском комиссариате.

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    24 мая 2025, 16:01 • Новости дня
    Родственники решили заморозить тело писателя Никитина «для воскрешения»
    Родственники решили заморозить тело писателя Никитина «для воскрешения»
    @ Dmitry Rozhkov/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, для возможного «будущего оживления», сообщила вдова Лилия Никитина.

    Согласно последней воле писателя-фантаста, его тело подвергнут криоконсервации с целью возможного оживления в будущем, если медицина достанет нужного уровня. Лилия Никитина отметила, что процедура потребует значительных финансовых затрат, и семья обратилась за помощью к читателям, коллегам и поклонникам творчества писателя. передает РИА «Новости».

    «Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей», – сообщила вдова писателя.

    Юрий Никитин скончался в возрасте 85 лет. Он был автором более 40 книг, среди которых такие известные произведения, как «Трое из леса», «Передышка бывает недолгой», цикл «Русские идут». Никитин писал в жанрах научной фантастики, исторического романа и славянского фэнтези, а также публиковался под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

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    25 мая 2025, 08:44 • Новости дня
    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО

    Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

    «Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

    Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа заставили бойцов ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. Военнослужащим ВС России передали две тысячи дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против украинских военных.

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    24 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
    «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за всю историю клуба футбольный «Краснодар» стал чемпионом России, разгромив «Динамо» со счетом 3:0 в заключительном туре сезона.

    В матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0, передает ТАСС.

    Встреча прошла на стадионе «Краснодара». Голы забили Джон Кордоба на 46-й минуте, Никита Кривцов на 82-й и Эдуард Сперцян реализовал пенальти на десятой компенсированной минуте второго тайма.

    «Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат страны с момента основания РПЛ, и теперь у команды 67 очков. Петербургский «Зенит», который неизменно побеждал в турнире с 2019 года, финишировал вторым с 66 очками. Московский ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков.

    В прошлом сезоне «Краснодар» был серебряным призером, а еще трижды команда завоевывала бронзовые медали. Также клуб дважды добирался до финала Кубка России, но уступал «Ростову» в 2014 году и московскому ЦСКА в 2023 году. «Краснодар» был основан в 2008 году, а в премьер-лиге играет с сезона-2011/12.

    Лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата стал Манфред Угальде из московского «Спартака», забивший 17 голов. В последнем туре он оформил перерыв свою безголевую серию, отличившись в ворота «Химок» (5:0). Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник «Динамо» Бителло, у которого 11 результативных передач.

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    24 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Трамп: Военные США учатся на примере конфликта на Украине

    Трамп сообщил о прекращении попыток навязывать демократию силой армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные больше не будут участвовать в распространении демократии силой, США анализируют новые методы ведения конфликтов на примере спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что военные США анализируют этот опыт, поскольку сталкиваются с ранее неизвестными формами борьбы, включая использование дронов.

    «Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», – отметил Трамп на церемонии в академии Вест-Пойнт.

    По словам Трампа, после его возвращения в Белый дом американскую армию вновь начали уважать в мире. Он подчеркнул, что США не будут больше пытаться распространять демократию силой оружия.

    Трамп добавил, что задача вооруженных сил США – не культурная трансформация других стран и не навязывание демократии, а обеспечение военного превосходства и уничтожение угроз для Соединенных Штатов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет. Он также заявил, что чертежи этих ракет были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы.

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    24 мая 2025, 20:38 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

    Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

    Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

    Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

    По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    24 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    В Грузии осудили лимит на траты россиян по банковским картам

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение Банка Грузии ограничить траты россиян по картам за рубежом вызвало резкую критику со стороны представителей оппозиции в парламенте страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, депутат парламента Грузии от партии «Европейские социалисты» Илья Инджия выступил с резкой критикой решения Банка Грузии. Парламентарий на брифинге заявил, что лимит в 300 евро для россиян на покупки по банковским картам за пределами страны является «антигрузинским» и негативно скажется на экономике Грузии.

    Инджия связал это решение с приобретением американской компанией Black Rock доли в Банке Грузии и ТВС-банке. «Проходит несколько дней, и мы узнаем о решении Банка Грузии ограничить траты для русских клиентов», – отметил депутат. По его словам, правительство Грузии и Национальный банк не давали указаний ограничивать операции россиянам, а сам Банк Грузии «поступил так самостоятельно и, кстати, во вред собственным финансовым интересам».

    Инджия призвал Национальный банк Грузии дать официальное разъяснение по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западные страны извиниться за кампанию против грузинского общества. Власти Грузии потребовали от Евросоюза не считать страну «банановой республикой». Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили об удивлении в связи с тайной встречей президента Саломе Зурабишвили в посольстве США.

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