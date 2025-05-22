Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
В Госдуме решили исследовать вопрос о юридическом статусе СССР
Депутат Останина заявила о готовности депутатов обсудить юридический статус СССР
Депутаты Госдумы намерены инициировать расследование законности роспуска и установить юридический статус СССР, заявила член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что роспуск Советского Союза был произведен с нарушениями и требует дополнительного изучения. Она подчеркнула, что депутаты готовы поднять этот вопрос на обсуждение, передает ТАСС.
Останина напомнила, что на референдуме 1991 года большинство граждан высказались за сохранение СССР. По ее словам, ни Станислав Шушкевич, ни Борис Ельцин, ни Леонид Кравчук не были уполномочены подписывать Беловежские соглашения, и этот документ до сих пор остается спорным с юридической точки зрения.
Депутат также отметила, что согласна с мнением советника президента Антона Кобякова о том, что Советский Союз «юридически еще существует». Она считает, что Госдума должна организовать соответствующее расследование, и выразила уверенность, что парламент готов принять политическое решение по этому вопросу.
Ранее советник президента Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, и поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует.
Советник также отметил, что с юридической точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, если исходить из предположения о продолжении существования СССР.
Бывший глава правительства Сергей Степашин подчеркнул, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания.