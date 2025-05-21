В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.5 комментариев
Степашин обвинил Ельцина в невнимательности к включению Крыма в состав России
Степашин заявил о возможности присоединения Крыма к России в 1991 году
Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания.
Россия могла получить Крым в момент распада СССР, если бы этот вопрос был включен в Беловежские соглашения, заявил Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, Борис Ельцин, будучи первым президентом России, не проявил необходимого интереса к теме Крыма, что и стало одной из причин, почему полуостров не вошел в состав России в 1991 году.
Степашин подчеркнул: «Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме».
Он также отметил, что сегодняшняя российская конституция не нуждается в изменениях и соответствует современным требованиям. По мнению Степашина, важно лишь, чтобы конституция строго соблюдалась.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 19 по 21 мая, информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что инициатива США с признанием Крыма российским и нейтральным статусом Украины может привести к мирному соглашению и отмене санкций против России.
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Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, где содержатся требования о признании Крыма частью России и отказе Украины от вступления в НАТО.