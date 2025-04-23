Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Норвежский профессор заявил о приближении мира после предложения США по Крыму
Норвежский профессор Дизен оценил предложение США признать Крым российским
Инициатива США, предусматривающая признание Крыма российским и нейтральный статус Украины, может способствовать достижению мирного соглашения и отмене санкций против России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Гленн Дизен заявил, что американское предложение подразумевает признание Крыма как российской территории, сообщает РИА «Новости». По его мнению, такой шаг, а также нейтральный статус Украины и отмена санкций против России, способствуют приближению мирного соглашения.
Гленн Дизен заявил, что американское предложение подразумевает признание Крыма как российской территории. По его мнению, такой шаг, а также нейтральный статус Украины и отмена санкций против России, способствуют приближению мирного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по вопросу перемирия и передачи контроля над украинскими недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым частью России.