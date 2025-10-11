Хуситы прекратили атаки на Израиль и суда в Красном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси приказал прекратить удары по территории Израиля и атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, сообщает ТАСС. Решение вступает в силу на период, пока Израиль придерживается соглашения о перемирии в секторе Газа.

Источник в движении рассказал: «Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев».

Он отметил, что хуситы сохраняют возможность возобновления атак, если Израиль нарушит условия прекращения огня. Особое внимание будет уделяться вопросам освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о ракетном ударе по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе. В результате атаки нидерландского судна у берегов Йемена один моряк погиб. Хуситы также заявили, что нанесли ракетный удар по целям в Иерусалиме.