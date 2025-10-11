На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».41 комментарий
Хуситы прекратили атаки на Израиль и суда в Красном море
Лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси приказал приостановить атаки на израильские объекты и торговые суда в Красном Море при условии соблюдения перемирия в Газе, сообщил источник в движении.
Лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси приказал прекратить удары по территории Израиля и атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, сообщает ТАСС. Решение вступает в силу на период, пока Израиль придерживается соглашения о перемирии в секторе Газа.
Источник в движении рассказал: «Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев».
Он отметил, что хуситы сохраняют возможность возобновления атак, если Израиль нарушит условия прекращения огня. Особое внимание будет уделяться вопросам освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о ракетном ударе по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе. В результате атаки нидерландского судна у берегов Йемена один моряк погиб. Хуситы также заявили, что нанесли ракетный удар по целям в Иерусалиме.