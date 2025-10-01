Хуситы заявили о ракетном ударе по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе

Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы

Tекст: Олег Исайченко

«Заявление Дональда Трампа о том, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр войдет в состав «Совета мира» по Газе, было сделано рутинно. На деле это довольно неожиданное сообщение», – признался американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, включение британского политика в «Совет» связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Залива – прежде всего, Саудовской Аравии.

Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему президент США решил включить британца в «Совет», заключается в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил эксперт. При этом политика жалуют на Ближнем Востоке далеко не все, поскольку при нем Лондон присоединился к вторжению Штатов в Ирак.

После этого Блэр получил прозвище «пудель» Джорджа Буша-младшего, указал Дробницкий. «В 2003 году в европейском сообществе возникли разногласия относительно американской операции. Так, Франция, Германия и ряд других стран не поддержали Вашингтон, в то время как Британия направила в Ирак войска», – уточнил аналитик.

«Впрочем, впоследствии возникали вопросы, почему Блэр поддерживал Буша-младшего: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы по части Саудовской Аравии?», – задался вопросом спикер.

По его мнению, реализация плана Трампа по урегулирование конфликта на Ближнем Востоке так же маловероятна, как и предыдущая американская идея с созданием курорта в секторе Газа. «Израиль идет на определенные уступки, потому что еврейское государство находится в очень жесткой борьбе за ресурсы объединенного Запада и проигрывает европейскому лобби, цель которого – добиться направления средств в Евроатлантику», – считает политолог.

«Но в то же время расчет Биньямина Нетаньяху на то, что ХАМАС откажется от инициатива Вашингтона. Когда план главы Белого дома «не выстрелит», Тель-Авив получит полную поддержку со стороны американцев. Происходящее – очередной этап борьбы за истощающиеся ресурсы «дяди Сэма», – добавил собеседник. По прогнозам Дробницкого, у Трампа не получится добиться успеха в его миротворческих усилиях.

«Речь идет о серьезном конфликте. Нужны другие решения, не те, что выдвигает президент США. На этом фоне в мире постепенно начинают понимать, что Штаты – слабый посредник в любых конфликтах в Евразии», – заключил аналитик.

Ранее Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был обнародован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию.

Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Вплоть до 2015 года политик занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. «Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg.

Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором выразили американскому лидеру признательность за его усилия, направленные на завершение войны в Газе.

Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». Глава Белого дома в свою очередь заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС. В случае же отказа Израиль может рассчитывать на «полную поддержку» Вашингтона, добавил президент США.

Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.

«На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.

Агентство Bloomberg отмечает, что предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции. Опрошенные аналитики полагают, что движение, вероятно, отвергнет инициативу.