Грузовое судно под голландским флагом подверглось атаке у берегов Йемена
Судно было обстреляно в Аденском заливе на расстоянии 128 морских миль к юго-востоку от порта Аден, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
«Военные власти сообщают, что судно поражено неизвестным снарядом. По сообщениям, судно охвачено огнем», – говорится в заявлении центра, передает ТАСС. Оперативные службы выясняют обстоятельства инцидента и принимают меры по обеспечению безопасности экипажа и судна.
Ранее UKMTO информировал, что экипаж судна заметил всплеск и дым за кормой, после чего была зафиксирована атака. Подробности о характере повреждений или о пострадавших не приводятся.
Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности, сообщает, что в районе инцидента атаке подверглось грузовое судно под флагом Нидерландов. Данные о владельце судна и грузе пока не разглашаются.
Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море.