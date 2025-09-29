Грузовое судно под голландским флагом подверглось атаке у берегов Йемена

Tекст: Дарья Григоренко

«Военные власти сообщают, что судно поражено неизвестным снарядом. По сообщениям, судно охвачено огнем», – говорится в заявлении центра, передает ТАСС. Оперативные службы выясняют обстоятельства инцидента и принимают меры по обеспечению безопасности экипажа и судна.

Ранее UKMTO информировал, что экипаж судна заметил всплеск и дым за кормой, после чего была зафиксирована атака. Подробности о характере повреждений или о пострадавших не приводятся.

Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности, сообщает, что в районе инцидента атаке подверглось грузовое судно под флагом Нидерландов. Данные о владельце судна и грузе пока не разглашаются.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море.