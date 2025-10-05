Хуситы заявили о ракетном ударе по целям в Иерусалиме

Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
Востоковед Казаков рассказал, как изменит политику Японии первая в истории женщина-премьер-министр
«Смысл смены председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заключался в том, чтобы прекратить разброд и шатания в ЛДП после провалов на выборах в верхнюю и нижнюю палаты парламента. Во-вторых, во главе партии нужно было поставить человека, который будет безусловным лидером при избрании нового премьер-министра», – считает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.
Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити оказалась консолидирующей фигурой – и впервые в истории страны женщина может возглавить правительство. «Это большая подвижка в психологии и менталитете японцев. В последние годы в стране много говорили о том, почему в политике мало женщин. Попытки партийных лидеров продвигать на различные посты женщин все равно не позволяли достичь пропорционального представительство обоих полов во власти», – напомнил политолог.
64-летняя Такаити, подчеркивает собеседник, настоящий профессионал. «Она занималась вопросами экономической безопасности. Ее позиция понятна – она жесткий человек консервативных взглядов, новый и современный лидер. Будущий премьер достаточно молодая по японским понятиям. За ней стоит политическая молодежь. Вероятнее всего, она будет придерживаться жесткой линии в вопросах нацбезопасности и обороны. Стоит ожидать более жестких решений в отношении существующих проблем», – прогнозирует эксперт.
Среди ключевых вопросов, которые будет решать Такаити на должности премьера, прежде всего экономические, социальные, демографические и миграционные, а также нехватка рабочей силы.
Что касается российско-японских отношений, то «сильных подвижек не будет», тем более Такаити находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. «Проблема заключается в том, что Россия и Япония пока не видят путей сближения и восстановления отношений, хотя продолжаются гуманитарные обмены, научные, культурные и спортивные контакты. Но любая смена руководства Японии дает определенные шансы на решение тех или иных проблем. Если у Москвы и Токио появится желание выстраивать более конструктивные отношения, то это возможно», – полагает Казаков.
Если в случае прихода Такаити к власти между двумя странами начнет налаживаться конструктивный диалог, то сторонам в первую очередь следует взяться за восстановление экономических связей и отменять запреты на въезд. «Я полагаю, что это будет возможно только после окончания конфликта на Украине и оздоровления общей ситуации. Но даже в нынешних условиях возможны шаги для улучшения отношений и восстановления прямого авиасообщения», – рассуждает политолог.
Что касается отношений с другими странами, такими как США и Китай, то приход Такаити к власти «не приведет к резкому изменению курса Японии», страна по-прежнему продолжит «опираться на военно-политический альянс с США».
«Такаити – это системный политик, она давно работает в правительстве и понимает, насколько сильна японская бюрократия. Здесь важнее, кто будет следующим министром иностранных дел. Но уже понятно, что новый премьер будет корректировать свою линию в отношениях с США с учетом того, что Америка решила поставить себя во главу угла», – пояснил Казаков.
Однако в отношениях с Китаем происходит дрейф в сторону улучшения связей, что тоже обусловлено действиями президента США Дональда Трампа. «Китай заинтересован в более благоприятных отношениях с Японией, но многое зависит от дальнейших событий на мировой арене. Каждый игрок представляет значимую силу, но Японии, с учетом ее инерционной политической позиции, будет сложно быть существенным фактором международных процессов», – добавил спикер.
В субботу Санаэ Такаити победила на выборах председателя ЛДП, обеспечив себе возможность стать первой женщиной-премьером в истории Японии. Она получила 185 голосов из 341 во втором туре выборов, оставив позади Синдзиро Коидзуми (сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми), набравшего 156 голосов.
Такаити практически гарантировано станет следующим премьер-министром, поскольку оппозиционные партии, несмотря на численное преимущество, не могут выдвинуть единого кандидата. Нынешний глава правительства Сигэру Исиба уже объявил о своем предстоящем уходе в отставку, после чего в парламенте пройдет голосование по утверждению нового премьера. Вероятнее всего, голосование состоится 15 октября.
Такаити известна как сторонница экс-премьера Синдзо Абэ (1954-2022) и приверженка консервативных взглядов. Она выступает за усиление обороноспособности Японии.