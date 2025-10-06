НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Моряк умер после атаки нидерландского судна у берегов Йемена
Погиб член экипажа сухогруза Minervagracht, атакованного хуситами
Один из пострадавших при нападении у берегов Йемена моряков скончался от полученных ран в больнице Джибути, информация о втором раненом уточняется.
О гибели члена экипажа нидерландского сухогруза Minervagracht сообщил портал NU.nl со ссылкой на компанию Spliethoff, передает ТАСС. Второй пострадавший моряк остается в больнице в Джибути, его состояние не уточняется.
Судно Minervagracht подверглось атаке с воздуха 29 сентября в Аденском заливе. По данным европейской морской миссии Aspides, в течение двух дней после нападения на борту судна продолжался пожар. В результате атаки двое моряков получили ранения, остальные были эвакуированы с судна, которое впоследствии отбуксировали в безопасные воды.
Компания Spliethoff сообщила, что сухогруз следовал из Джибути без груза. Большинство членов экипажа были эвакуированы на греческий и французский фрегаты, а тяжело раненого моряка доставили в больницу вертолетом.
Ответственность за атаку взяло на себя движение «Ансар Аллах» (хуситы). По их заявлению, это первая атака на коммерческое судно с 1 сентября, когда был атакован танкер Scarlet Ray.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара крылатой ракетой по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе произошел пожар и судно находится под угрозой затопления.
Судно Minervagracht обстреляли в Аденском заливе на расстоянии 128 морских миль к юго-востоку от порта Аден.
Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве.