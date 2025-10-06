Моряк умер после атаки нидерландского судна у берегов Йемена

Погиб член экипажа сухогруза Minervagracht, атакованного хуситами

Tекст: Денис Тельманов

О гибели члена экипажа нидерландского сухогруза Minervagracht сообщил портал NU.nl со ссылкой на компанию Spliethoff, передает ТАСС. Второй пострадавший моряк остается в больнице в Джибути, его состояние не уточняется.

Судно Minervagracht подверглось атаке с воздуха 29 сентября в Аденском заливе. По данным европейской морской миссии Aspides, в течение двух дней после нападения на борту судна продолжался пожар. В результате атаки двое моряков получили ранения, остальные были эвакуированы с судна, которое впоследствии отбуксировали в безопасные воды.

Компания Spliethoff сообщила, что сухогруз следовал из Джибути без груза. Большинство членов экипажа были эвакуированы на греческий и французский фрегаты, а тяжело раненого моряка доставили в больницу вертолетом.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Ансар Аллах» (хуситы). По их заявлению, это первая атака на коммерческое судно с 1 сентября, когда был атакован танкер Scarlet Ray.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара крылатой ракетой по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе произошел пожар и судно находится под угрозой затопления.

Судно Minervagracht обстреляли в Аденском заливе на расстоянии 128 морских миль к юго-востоку от порта Аден.

Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве.