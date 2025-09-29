  • Новость часаПравящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Куда российские войска двинутся после Юнаковки
    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Общественники предложили учредить День защитницы Отечества
    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    В НАТО не смогли установить нарушителей воздушного пространства стран альянса
    Рим ответил на слова Зеленского о российских дронах
    Назван срок решения ЕС о конфискации российских активов
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    29 сентября 2025, 10:10 • Новости дня

    Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по нескольким объектам в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Военный представитель Яхья Сариа заявил, что для атаки была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, удар был нанесен «в ответ на израильскую агрессию» против Йемена. Сариа заявил, что цели операции успешно достигнуты.

    Ранее йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли удар по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    26 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Политика освистали, когда он поднялся на трибуну, и в ходе его речи зал неоднократно прерывал премьер-министра выкриками, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Нетаньяху стал первым, кто взял слово на заседании в пятницу.

    Напомним, в ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    Ранее сообщалось, что офис Нетаньяху поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию его выступления на Генассамблее ООН в секторе Газа.

    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    28 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность повторных ударов по лидерам ХАМАС, находящимся в Катаре, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    На вопрос, готов ли Израиль отказаться от подобных атак, Нетаньяху заявил: «Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там, а не здесь». Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов непосредственно в Белом доме.

    Встреча Нетаньяху с Трампом может пройти в ближайшее время, однако дата пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе.

    9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.


    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    28 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка Великобритании, Франции и Германии вернуть санкции Совбеза ООН против Ирана – это «мухлеж», а их юридические ходы «шиты белыми нитками», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Сейчас в ООН, параллельно с неделей высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, разворачиваются события, которые многие дипломаты считают по-настоящему опасными», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова напомнила, что механизм «снэпбэк» предусматривает быструю процедуру возврата ограничительных мер, но европейцы обошли порядок решения споров, прописанный в резолюции 2231.

    «Европейцы провернули лукавый трюк. В резолюции 2231 был прописан порядок решения споров: сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик – выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям «евротройки», не был задействован», – говорится в сообщении.

    «Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», – указала она.

    Захарова подчеркнула, что Запад является «серийным» нарушителем резолюции. Когда в октябре 2023 года истекли предыдущие ограничения против Ирана, европейцы ввели аналогичные национальные санкции. Она напомнила, что США вообще вышли из иранской сделки в 2018 году. Сейчас страны Запада «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран», заявила Захарова.

    По словам дипломата, 27 сентября истекал 30-дневный срок для остановки процедуры «снэпбэка», но Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении прежнего режима. В связи с этим Россия и Китай 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы избежать эскалации, однако Запад проголосовал против.

    Захарова отметила, что европейцы сознательно форсировали процесс до начала российского председательства в Совбезе ООН.

    Она добавила, что действия Лондона, Парижа и Берлина нарушили два принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) и «Clean hands doctrine» (запрет обращения к юридическим инструментам при нарушении чистоты действий).

    «27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и «снэпбэк» формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно», – подчеркнула она, отметив, что западные действия подвергают систему международной безопасности эрозии, создавая опасный прецедент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации. Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    27 сентября 2025, 16:40 • Новости дня
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus заявил: «В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер отметил, что международное сообщество обязано остановить происходящее, назвав ситуацию «чудовищной». По его словам, признание Палестины, которое уже поддержали более 150 стран, имеет важное значение даже с учетом того, что оно запоздало.

    Эрдоган подчеркнул, что мировое сообщество должно провести самокритику и задуматься, почему подобные шаги по признанию Палестины не были сделаны раньше. По мнению президента Турции, это необходимо для прекращения израильских действий в Газе.

    Ранее сообщалось, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    27 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    Зеленский сообщил о получении Киевом двух комплексов Patriot от Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил Владимир Зеленский на брифинге.

    «Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    Зеленский также подчеркнул, что Киев готов заключать отдельные соглашения на поставку отдельных видов вооружения, включая дальнобойные средства. По его словам, такие договоры возможны помимо уже действующего соглашения с США, предусматривающего закупку американских вооружений на сумму 90 млрд долларов.

    В июле во время официального визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло это заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    26 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Совбез ООН отклонил поддерживающий иранскую ядерную сделку проект резолюции

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    26 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что Израиль ранее уже нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул необходимость сохранять бдительность в отношении иранской ядерной программы. «Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», – заявил он.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    27 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    WP сообщила об ускорении Ираном строительства секретного военного объекта

    WP: Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране активизировалось строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, заявила Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

    Строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось в последние месяцы. Активность на площадке выросла после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    WP отмечает, что работы в этом районе начались еще в 2020 году. Издание напоминает, что один из атакованных США объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг.

    По заявлениям иранских властей, сооружение может быть использовано для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако эксперты, мнения которых приводит WP, считают, что объект способен выполнять функции по непосредственному обогащению или хранению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Иран осуществил ответную атаку по территории Израиля. Конфликт завершился при посредничестве США 24 июня. США 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

    26 сентября 2025, 22:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с главой МИД Индии

    Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило российское ведомство.

    Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили общение в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».

    Как сообщается на сайте МИД России, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец года. В ходе встречи затрагивались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.

    Стороны пришли к договоренности продолжать укреплять «особо привилегированное стратегическое партнерство» и наращивать взаимодействие на международных площадках, включая G20, БРИКС и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября. Он также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    26 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил уничтожить лидеров шиитских группировок в Ираке

    Нетаньяху пообещал устранить лидеров иракских шиитских формирований в Ираке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности провести ликвидацию руководства шиитских группировок в Ираке в случае атаки на Израиль.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Он предупредил, что Израиль уничтожит лидеров действующих в Ираке шиитских вооруженных формирований, если те предпримут нападение на территорию еврейского государства.

    Нетаньяху отметил, что пока эти группировки сдерживаются от атак. Он заявил: «Эти вооруженные формирования в Ираке пока еще сдерживаются. И их лидеры, если они атакуют Израиль, тоже будут устранены».

    Премьер напомнил, что Израиль ранее ликвидировал руководство многих противостоящих ему сил на Ближнем Востоке, подчеркнув решимость защищать свои интересы всеми необходимыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные самолеты нанесли удары по столице Йемена и ее окрестностям. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток столкнется с новым витком беспорядков, если Израиль не достигнет соглашения о безопасности с его переходным правительством.

    26 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Израиль решил транслировать речь Нетаньяху в ООН по громкоговорителям в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офис премьер-министра Израиля поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН в секторе Газа.

    Власти Израиля намерены организовать трансляцию выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН через громкоговорители по всему сектору Газа, передает ТАСС.

    Трансляция поручена Южному командованию армии Израиля, которому поступило соответствующее распоряжение от офиса главы правительства.

    Израильские военные не дают официальных комментариев, ссылаясь на решение политического руководства страны, отмечает телерадиокомпания Kan. Представители канцелярии Нетаньяху также отказались от комментариев по поводу планируемой акции.

    Выступление Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН назначено на пятницу, 16:00 по московскому времени. Согласно ожиданиям, основная часть обращения будет посвящена текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана. Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие. Биньямин Нетаньяху отказался поддержать признание Палестины перед вылетом в США.

    27 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не хочет взрыва курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не хотела бы, чтобы курдская проблема на Ближнем Востоке «взорвалась», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва удовлетворена налаживанием отношений между курдами и центральными властями Ирака, но предупредил о существовании сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что «не все курдские структуры вынашивают мирные планы», и указал на «проживание большого числа курдов в целом ряде стран» региона. «Мы не хотим, чтобы курдская проблема взорвалась», – заявил Лавров.

    Глава МИД подчеркнул, что Ближний Восток может не выдержать еще одного крупного кризиса. По его словам, для предотвращения дестабилизации необходимо умиротворять ситуацию и выстраивать диалог между всеми сторонами, в том числе в странах с большим курдским населением – Ираке, Сирии, Иране. В противном случае, считает министр, эти страны рискуют столкнуться с дестабилизацией и возможным развалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана на полях Анталийского форума. Востоковед Кирилл Семенов указывал, что Ирак балансирует между Ираном и США, а Иракский Курдистан обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ и «Моссадом».

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске. В Сирии происходят столкновения между армией новых властей страны и курдскими вооруженными формированиями.

