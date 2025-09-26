Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Al Masirah сообщил об ударе хуситов гиперзвуковой ракетой по Израилю
Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» ударили по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», заявил представитель движения Яхья Сариа.
«Вооруженные силы: Операция проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», успешно поразившей цель», – сообщил телеканал Al Masirah.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.
Израильские военные самолеты 25 сентября ударили по столице Йемена и ее окрестностям, нанеся пять авиаударов по различным районам Саны.