В Национальном центре «Россия» открыли пространство о русском языке

Tекст: Валерия Городецкая

Экспозиция создана с использованием современных технологий, чтобы показать богатство и уникальность языка, а также вовлечь посетителей – как детей, так и взрослых – в увлекательное освоение новых слов и языковых явлений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главной задачей пространства является популяризация русского языка, что подчеркивается как государственный приоритет и важнейшая ценность для молодежи и общества. Новый проект реализуется во исполнение поручений президента России от 10 июля 2025 года – аналогичные культурно-просветительские площадки открываются и в регионах страны.

На открытии зоны советник президента Елена Ямпольская отметила, что идея экспозиции выросла из заседаний совета при президенте. «Человек должен понимать: русский язык является и интереснейшим собеседником, и наставником, и верным другом, который сопровождает тебя всю жизнь», – сказала Ямпольская, выразив надежду, что языковое пространство будет развиваться вместе с центром.

Также на церемонии выступил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, заявив, что русский язык – фундамент национальной идентичности, который должен передаваться детям и внукам. Экспозиция, по словам организаторов, включает десять интерактивных кубов, раскрывающих такие темы, как архаизмы, сленг, произношение слов с буквой «Ё», речевой этикет и другие необычные явления языка.

Отдельный раздел «Живая азбука», созданный совместно с театром «Современник» по мотивам издания 1914 года, позволяет посетителям взглянуть на алфавит как на живую историю – буквы озвучивают артисты, а иллюстрации анимированы, что делает обучение ярким и эмоциональным. Первая подобная экспозиция была представлена президенту в сентябре 2025 года в Приморском крае.