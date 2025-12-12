В Национальном центре «Россия» открыли пространство о русском языке

  • Новость часаСовет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    Начато строительство космодрома в Сомали
    Кипр заявил об открытии визовых центров в России
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 21:07 • Новости дня

    В Национальном центре «Россия» открыли пространство о русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» 12 декабря торжественно открылась интерактивная зона «Великий и могучий русский язык».

    Экспозиция создана с использованием современных технологий, чтобы показать богатство и уникальность языка, а также вовлечь посетителей – как детей, так и взрослых – в увлекательное освоение новых слов и языковых явлений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Главной задачей пространства является популяризация русского языка, что подчеркивается как государственный приоритет и важнейшая ценность для молодежи и общества. Новый проект реализуется во исполнение поручений президента России от 10 июля 2025 года – аналогичные культурно-просветительские площадки открываются и в регионах страны.

    На открытии зоны советник президента Елена Ямпольская отметила, что идея экспозиции выросла из заседаний совета при президенте. «Человек должен понимать: русский язык является и интереснейшим собеседником, и наставником, и верным другом, который сопровождает тебя всю жизнь», – сказала Ямпольская, выразив надежду, что языковое пространство будет развиваться вместе с центром.

    Также на церемонии выступил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, заявив, что русский язык – фундамент национальной идентичности, который должен передаваться детям и внукам. Экспозиция, по словам организаторов, включает десять интерактивных кубов, раскрывающих такие темы, как архаизмы, сленг, произношение слов с буквой «Ё», речевой этикет и другие необычные явления языка.

    Отдельный раздел «Живая азбука», созданный совместно с театром «Современник» по мотивам издания 1914 года, позволяет посетителям взглянуть на алфавит как на живую историю – буквы озвучивают артисты, а иллюстрации анимированы, что делает обучение ярким и эмоциональным. Первая подобная экспозиция была представлена президенту в сентябре 2025 года в Приморском крае.

    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    Комментарии (10)
    12 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северной столице впервые прекращено производство по спору о возврате квартиры, проданной из-за действий аферистов по так называемой схеме Долиной.

    Суд рассмотрел иск Маргариты, которая летом 2024 года продала свою квартиру Константину за 5 млн рублей после давления мошенников, передает «Фонтанка». Женщина лишилась половины суммы, переведя 2,5 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками полиции, Центробанка и приставами.

    После этого Маргарита обратилась в полицию и в ноябре подала иск о признании сделки недействительной.

    Накануне, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение. «По условиям соглашения, Маргарита возмещает покупателю полную стоимость квартиры через аккредитив, а тот возвращает квартиру и ключи», – сообщили в пресс-службе. Суд также отметил, что судебные расходы каждая сторона оплачивает самостоятельно.

    Производство по делу официально прекращено, определение суда должно быть исполнено незамедлительно.

    В ноябре суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру.

    Напомним, Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    67 комментариев

    Комментарии (16)
    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    В Банке России заявили, что сумма иска к Euroclear складывается из совокупности заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, передает ТАСС.

    В регуляторе уточнили, что иск обусловлен публичными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и возможном использовании средств Банка России в интересах третьих лиц.

    В пресс-службе Банка России подчеркнули, что причинение вреда со стороны Euroclear рассматривается как незаконное.

    Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы. В Центробанке отметили, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, включая находящиеся в дружественных и недружественных иностранных юрисдикциях, определят после вступления решения суда в силу.

    Банк России предъявил иск к Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за невозможности распоряжаться своими активами и ценными бумагами.

    Евросоюз запустил процесс долгосрочного замораживания российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткую реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич пояснил суть иска Банка России к Euroclear.

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    @ Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская судебная инстанция приняла решение об изъятии акций и дебиторской задолженности компании Google France в рамках исполнения постановления российского суда.

    Как сообщило агентство AFP, изучившее материалы процесса, объем дебиторской задолженности превышает 526 млн. евро.

    Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян подтвердил «Коммерсанту», что в ближайшее время ожидается серия процессуальных шагов в Париже, направленных на защиту интересов российских кредиторов. В среду французский суд постановил изъять принадлежащие структуре Google International LLC акции Google France и связанную с ними задолженность.

    Ранее Зурабян сообщал, что в Париже было арестовано имущество Google France по требованию российского ООО «Гугл». По словам юриста, меры носили обеспечительный характер.

    Напомним, что в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Позднее, в январе 2025 года, суд установил, что компания в 2021 году незаконно перевела своей американской материнской компании Google International LLC около 9,5 млрд рублей дивидендов и перечислила 500 млн рублей налогов с этой суммы.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Кипр объвил об открытии визовых центров в России

    Посольство Кипра объвило о запуске визовых центров в России с 15 декабря

    Кипр объвил об открытии визовых центров в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на кипрские визы, сообщает посольство страны.

    Кипр откроет визовые центры для российских граждан с 15 декабря 2025 года, передает ТАСС. Работа новых центров организована в сотрудничестве с компанией BLS International, которая будет заниматься приемом заявлений на получение кипрских виз, сообщает посольство страны в России.

    В сообщении диппредставительства отмечается: «Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют».

    Оформить визу можно будет через центры в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Новая схема необходима для упрощения процедуры и расширения возможностей подачи документов. Дополнительных изменений в правилах приема документов не вводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России для обслуживания туристов.

    До этого консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.

    Соединенные Штаты также планируют увеличить число дипломатов в посольстве в Москве для улучшения процесса выдачи виз.

    Комментарии (4)
    12 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Комментарии (6)
    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж российских электромобилей «Атом».

    Продажи новых машин начались после завершения ключевого этапа в развитии проекта – сборки первого автомобиля серии PT в Москве в ноябре 2025 года, передает ТАСС. В компании отмечают, что предсерийные образцы электромобиля были созданы с применением тех же технологий и стандартов, которые планируется использовать и на этапе массового выпуска. Отмечается, что это подчеркивает технологическую готовность проекта «Атом» к полноценному выходу на рынок.

    В ноябре на автозаводе «Москвич» завершили сборку первого тестового электрокара «Атом».

    В апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    Комментарии (6)
    12 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если Киев таким образом пытается получить передышку в боевых действиях, то этот план Украины обречен.

    Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Москвой

    Собянин сообщил об уничтожении четврех украинских БПЛА силами ПВО на подлёте к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили четвре украинских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации сначала одного, а затем еще трех вражеских дронов, летевших на Москву, сообщил в своем канале в Max мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    По его словам, обломки уничтоженных беспилотников упали, и на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили группу украинских беспилотников, которые атаковали два приграничных региона.

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников на частное подворье.

    За шесть часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде

    Федор Конюхов отметил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде

    Федор Конюхов встретил 74-й день рождения во время циклона в Антарктиде
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский путешественник Федор Конюхов отметил свой 74-й день рождения на острове Смоленск в Антарктиде, где сейчас бушует мощный циклон с сильным ветром.

    Федор Конюхов празднует свой 74-й день рождения в суровых условиях на острове Смоленск, архипелаг Южные Шетландские острова, сообщил в своем Telegram-канале его сын Оскар Конюхов.

    По его словам, в эти дни, 12 и 13 декабря, регион оказался во власти мощного циклона, а скорость ветра достигает 35-45 узлов.

    По словам сына, Конюхов знал о вероятности неблагоприятной погоды заранее. Он подготовился, укрепил палатку деревянными поддонами для дополнительной защиты от ветра и закрепил распорки. Оскар добавил, что комфортнее было бы переждать непогоду в домике, однако доставка всего необходимого оборудования осуществлялась экспедиционными яхтами компании РусАрк и позволила создать только палаточный лагерь.

    Несколько дней назад к бухте прибило айсберг, который теперь видно прямо из входа в палатку путешественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября на острове Смоленск начала работать первая одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Федора Конюхова.

    Росатом передал Конюхову специальный аккумулятор для экспедиции на Южный полюс. Конюхов планирует исследовать проблему загрязнения Антарктиды микропластиком. Путешественник также собирается изучить загрязнение воздуха на материке.

    Кроме того, в 2026 году Конюхов начнет одиночную экспедицию через Тихий океан на парусном плоту для изучения проблемы микропластика.

    Комментарии (14)
    12 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Путин заявил о преимуществах нейтралитета Туркмении для страны и региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время визита в Ашхабад отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности и сотрудничества в регионе.

    Путь нейтралитета, выбранный Туркменией, оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, «этот путь дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов».

    «Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что между Москвой и Ашхабадом развиваются экономические отношения во многих направлениях, включая перспективные проекты.

    Путин обратил внимание на необходимость совместного решения проблем Каспийского региона, в том числе экологических.

    В рамках визита председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Владимира Путина в аэропорту Ашхабада. Визит российского лидера начался в 4.28 по местному времени (2.28 мск).

    Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

    «Поздно так! Вы не спите!» - обратился Путин к туркменскому коллеге.

    «Я не сплю, когда такие гости приезжают!», – ответил Бердымухамедов.

    Президент Туркмении поблагодарил российского лидера за участие в юбилейных торжествах, посвященных 30-летию нейтралитета страны. После этого состоялось памятное фото и началась двусторонняя встреча.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 02:39 • Новости дня
    Суд обязал изъять из караоке песни Макsим и Artik & Asti

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд в Москве постановил изъять из продажи караоке AST с произведениями артистов, входящих в каталог Warner Music, а также назначил компенсацию.

    Как сообщает РИА «Новости», решение суда обязывает изъять из продажи караоке-системы AST, в которых обнаружены произведения Макsим, Mary Gu, Леши Свика, Artik & Asti, Ирады Хайт, Артема Емельянова и Димы Лорена.

    Иск в суд подал правообладатель – ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», связанный с лейблом Warner Music.

    Суд запретил ООО «Селект», обновляющему репертуар AST, и ООО «Арт Систем», отвечающему за приложение Catalog, использовать 50 музыкальных композиций указанных исполнителей.

    Частично удовлетворено требование о компенсации: с ООО «Селект» решено взыскать один млн рублей за нарушение авторских прав.

    В суде правообладатели пояснили, что договор на использование музыки с ООО «Селект» был заключен только на один год еще в 2019 году, но произведения оставались в системе.

    Нарушение было зафиксировано нотариально весной 2025 года. Представители ответчиков утверждали, что пользователи самостоятельно добавляют треки, однако суд признал этот аргумент голословным.

    Warner Music Group фигурирует как единственный участник ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг».

    В 2022 году Warner Music, Sony Music и Universal Music приостановили деятельность в России, но зарубежные правообладатели по-прежнему следят за использованием своей интеллектуальной собственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина открыл стрельбу в московском караоке-баре после критики его исполнения, после чего его задержали и приговорили к двум годам условно.

    КНДР ужесточила языковую политику и заменила популярные англоязычные слова на отечественные аналоги на туристических объектах.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    Минпромторг назвал основную проблему рынка гражданских беспилотников
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»
    Кипр объвил об открытии визовых центров в России
    Лыжница Степанова отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
    «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации