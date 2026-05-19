Tекст: Алексей Дегтярёв

«Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло», – указало ведомство в Max.

ВСУ понесли потери, по этой причине им пришлось оставить позиции и уйти.

Отмечается, что поселок находится в Волчанском районе Харьковской области, на левом берегу реки Волчья.

В ходе штурма операторы разведывательных дронов вскрывали огневые точки ВСУ, после чего мотострелки и расчеты ударных БПЛА выбивали украинских националистов из зданий, подвалов и блиндажей.

Артиллерия вела контрбатарейную борьбу и поражала пункты управления беспилотниками и системы связи ВСУ.

«Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», – подчеркнуло ведомство.

Во вторник Минобороны сообщило об установлении контроля над Волоховкой.