МО: Дополнительные группы штурмовиков ВСУ не помогли ВСУ удержать Волоховку
Украинское командование направило для удержания населенного пункта Волоховка в Харьковской области две дополнительные группы штурмовиков, но они не преуспели, сообщило Минобороны.
«Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло», – указало ведомство в Max.
ВСУ понесли потери, по этой причине им пришлось оставить позиции и уйти.
Отмечается, что поселок находится в Волчанском районе Харьковской области, на левом берегу реки Волчья.
В ходе штурма операторы разведывательных дронов вскрывали огневые точки ВСУ, после чего мотострелки и расчеты ударных БПЛА выбивали украинских националистов из зданий, подвалов и блиндажей.
Артиллерия вела контрбатарейную борьбу и поражала пункты управления беспилотниками и системы связи ВСУ.
«Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», – подчеркнуло ведомство.
Во вторник Минобороны сообщило об установлении контроля над Волоховкой.