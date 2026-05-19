Немецкий Саарбрюккен разорвал братские отношения с Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Мэр Тбилиси, Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал решение Саарбрюккена «их правом».

«Как хотят, пусть так и делают», – сказал он.

Каха Каладзе отметил, что является мэром Тбилиси с 2017 года и лишь однажды за этот период делегация города-побратима из Германии посетила столицу Грузии.

Саарбрюккен был первым из 19 городов – побратимов Тбилиси. В их числе также Стамбул, Любляна, Бильбао, Палермо, Атланта, Киев, Минск, Стамбул, Тегеран и другие.

Власти Грузии обвиняют посла Германии Петера Фишера в том, что в том числе по его вине отношения двух стран находятся на беспрецедентно низком уровне.