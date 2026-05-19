Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
Немецкий Саарбрюккен разорвал братские отношения с Тбилиси
Власти Саарбрюккена решили разорвать установленные в 1975 году братские отношения с Тбилиси в знак протеста против «отступления Грузии от демократии», сообщили грузинские СМИ со ссылкой на мэрию немецкого города, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Мэр Тбилиси, Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал решение Саарбрюккена «их правом».
«Как хотят, пусть так и делают», – сказал он.
Каха Каладзе отметил, что является мэром Тбилиси с 2017 года и лишь однажды за этот период делегация города-побратима из Германии посетила столицу Грузии.
Саарбрюккен был первым из 19 городов – побратимов Тбилиси. В их числе также Стамбул, Любляна, Бильбао, Палермо, Атланта, Киев, Минск, Стамбул, Тегеран и другие.
Власти Грузии обвиняют посла Германии Петера Фишера в том, что в том числе по его вине отношения двух стран находятся на беспрецедентно низком уровне.