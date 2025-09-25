Израиль нанес пять ударов по столице Йемена

Израильские истребители нанесли пять ударов по Сане и пригородам

Tекст: Денис Тельманов

Израильские военные нанесли пять авиаударов по различным районам в столице Йемена Сане, а также три удара по ее пригородам, передает РИА «Новости». Согласно источнику в местных органах власти, израильские истребители продолжают находиться в небе над городом.

Источник сообщил: «Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане, еще три – по ее пригородам. Они продолжают находиться в воздухе над столицей Йемена».

Ранее израильское руководство пообещало ответить шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующему север Йемена, после их атаки на израильский город Эйлат. В результате удара беспилотника по Эйлату в среду были ранены более 20 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем. Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что иранская разведка получила большой объем данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также о причастных к этим проектам ученых и военных.