Израиль нанес пять ударов по столице Йемена
Израильские истребители нанесли пять ударов по Сане и пригородам
Сообщается о серии ударов, нанесенных израильскими военными самолетами по столице Йемена и ее окрестностям, и о продолжающихся налетах на регион.
Израильские военные нанесли пять авиаударов по различным районам в столице Йемена Сане, а также три удара по ее пригородам, передает РИА «Новости». Согласно источнику в местных органах власти, израильские истребители продолжают находиться в небе над городом.
Источник сообщил: «Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане, еще три – по ее пригородам. Они продолжают находиться в воздухе над столицей Йемена».
Ранее израильское руководство пообещало ответить шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующему север Йемена, после их атаки на израильский город Эйлат. В результате удара беспилотника по Эйлату в среду были ранены более 20 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем. Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что иранская разведка получила большой объем данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также о причастных к этим проектам ученых и военных.