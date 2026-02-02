Волонтеры Победы провели памятные мероприятия к годовщине Сталинградской битвы

Tекст: Елизавета Шишкова

Памятные и просветительские мероприятия, приуроченные ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошли в ряде регионов России и за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы почтили память павших героев, навестили ветеранов, а также организовали уроки памяти и интеллектуальные игры для школьников, посвященные подвигу участников Великой Отечественной войны.

В Волгоградской области волонтеры приняли участие в митинге у памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда, где вместе с жителями, ветеранами и представителями властей возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

Представитель движения «Волонтеры Победы» Роман Селюнин заявил: «2 февраля мы отмечаем освобождение Сталинграда от фашистских захватчиков, что навсегда останется в нашей памяти. Для Волонтеров Победы Волгоградской области этот день особенно важен. Мы продолжаем дело наших героев, проводя мероприятия и акции для сохранения исторической памяти. Чтить память предков – наша священная обязанность, и мы гордимся своим вкладом в это дело».

В Мелитополе состоялась церемония возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» с участием делегатов из Ленинградской области и представителей местных органов власти. В Алтайском крае участники возложили цветы на Мемориале Славы и почтили память павших у нескольких памятных объектов региона.

В Воронежской области и Москве также состоялись церемонии возложения цветов и минуты молчания у мемориалов и Вечного огня, где волонтеры подчеркнули важность сохранения памяти о героях Сталинграда.

Особое внимание уделили ветеранам. В Нижегородской области для 101-летней участницы Сталинградской битвы Александры Нестеренко прошел личный праздник, а в Тюменской области добровольцы поздравили 101-летнего ветерана Александра Дикарева, который поделился воспоминаниями о войне.

В Дагестане прошла интеллектуальная игра для кадетов, посвященная боям на Мамаевом кургане, а в Карачаево-Черкесии состоялся Всероссийский урок о Сталинградской битве. В Турции добровольцы провели тематическую встречу с показом фильма и викториной, завершившуюся исполнением фронтовой песни и раздачей памятных листовок.