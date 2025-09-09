Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Силуанов сообщил о планах привлечь до 100 млрд рублей приватизацией
До конца года планируется провести приватизационные сделки, которые могут привнести в бюджет значительные средства, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Министр в интервью РБК заявил, что доходы от этих сделок могут составить до 100 млрд рублей.
«Много таких случаев, они все публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, а чтобы быстрее продавать в рынок», – заявил он. Министр отметил, что в 2023 году в бюджет уже поступило порядка 30 млрд рублей от приватизации.
Силуанов также сообщил, что Минфин не исключает участия иностранного капитала в приватизации. «Мы за то, что чем больше участников, тем лучше. Мы за то, чтобы иностранцы приходили к нам на рынок – будь то финансовый, будь то реальный», – пояснил глава Минфина.
Говоря о конкретных сделках, Силуанов подтвердил, что продажа золотодобывающей компании ЮГК планируется в ближайшее время.
Также Силуанов сообщал, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируют формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.
Кроме того, он пояснял, что компании из США проявляют интерес к инвестициям в экономику России.