Силуанов рассказал об ожидаемом росте поступлений от налога на игорный бизнес

Силуанов: Налог на игорный бизнес может принести до 300 млрд рублей за три года
Министр финансов Антон Силуанов сообщил об ожидаемых доходах бюджета из-за налога на игорный бизнес и предложенного снижения порога по НДС.
Введение налога на игорный бизнес способно принести российскому бюджету около 300 млрд рублей за три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов ТАСС.
Он отметил: «По предварительным подсчетам, введение данных мер может принести федеральному бюджету от налога на прибыль организаций (букмейкерских контор) около 17 млрд рублей за три года. Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года».
Силуанов пояснил, что новый налог в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также налог на прибыль организаций, позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. По его словам, такие изменения сделают деятельность игорного бизнеса более прозрачной: «Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу».
Минфин уже внес в правительство пакет соответствующих законопроектов, в том числе поправки в закон о бюджете на 2025 год и бюджет на 2026–2028 годы. Среди ключевых задач бюджета названы выполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение обороны страны, поддержка семей участников спецоперации и достижение национальных целей до 2030 года, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
Министерство финансов также предлагает снизить порог доходов для уплаты НДС бизнесом с 60 млн до 10 млн рублей. Как пояснил Силуанов, «Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств». По расчетам министерства, при таком обороте дробить бизнес становится экономически нецелесообразно.
Это предложение также включено в пакет бюджетных законопроектов, который Минфин уже внес в правительство. В числе приоритетов бюджета остаются социальные гарантии, поддержка обороны и безопасности, а также реализация наццелей, определенных президентом России.