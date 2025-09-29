Кабмин направил в Госдуму проект бюджета полностью в электронном виде

Проект бюджета на 2026–2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде

Tекст: Вера Басилая

Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы внесен в Государственную думу полностью в электронном виде, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе правительства, это уже второй год, когда все документы бюджета передаются цифровыми средствами. Распоряжение о внесении бюджета подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вместе с основным бюджетом были направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

В правительстве подчеркивают, что в подготовленном проекте бюджета сделан акцент на выполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение оборонных и государственных нужд, поддержку семей участников спецоперации на Украине и достижение национальных целей до 2030 года, передает ТАСС.

Минфин отмечает сбалансированность и устойчивость документа, что способствует макроэкономической стабильности и росту реальных доходов населения.

Ранее Минфин России внес в правительство пакет законопроектов с поправками в бюджет на 2025 год и проектом бюджета на 2026–2028 годы.

В материалах к проекту бюджета уточняется, что подготовленный бюджет сбалансирован и устойчив, что важно для макроэкономической стабильности.

Министр финансов Антон Силуанов назвал сбалансированный бюджет фактором экономического роста.



