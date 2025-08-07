Трамп назначил Стивена Мирана в совета директоров ФРС вместо Адрианы Куглер

Стивен Миран будет исполнять обязанности Адрианы Куглер до истечения срока его полномочий 31 января 2026 года, сообщает CNBC.

«Тем временем мы продолжим поиск постоянной замены», – написал Трамп в Truth Social, указав, что кандидатом на 14-летний срок в совете директоров может быть кто-то другой, а Миран, возможно, будет в должности исполняющего обязанности.

«Он был со мной с начала моего второго срока, и его опыт в мире экономики не имеет себе равных. Он проделает выдающуюся работу», – добавил Трамп, поздравив Мирана с назначением.

Напомним, президент США Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать базовую процентную ставку, что, по словам Трампа, позволило бы США экономить до $1 трлн в год. 30 июля ФРС снова сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор США распространил ложную информацию об отставке главы Федеральной резервной системы Пауэлла. Трамп при этом получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС.

Но Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Дональда Трампа.