    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    В МИД России вызвали временного поверенного Италии
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Латышам посоветовали закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    7 августа 2025, 23:02

    Трамп назначил Стивена Мирана в совета директоров ФРС вместо Адрианы Куглер

    Трамп назначил Стивена Мирана в совет директоров ФРС вместо Адрианы Куглер

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о назначении Стивена Мирана, занимавшего пост председателя Совета экономических консультантов, членом Совета директоров Федеральной резервной системы (ФРС) вместо главного экономиста Адрианы Куглер, ушедшей в отставку.

    Стивен Миран будет исполнять обязанности Адрианы Куглер до истечения срока его полномочий 31 января 2026 года, сообщает CNBC.

    «Тем временем мы продолжим поиск постоянной замены», – написал Трамп в Truth Social, указав, что кандидатом на 14-летний срок в совете директоров может быть кто-то другой, а Миран, возможно, будет в должности исполняющего обязанности.

    «Он был со мной с начала моего второго срока, и его опыт в мире экономики не имеет себе равных. Он проделает выдающуюся работу», – добавил Трамп, поздравив Мирана с назначением.

    Напомним, президент США Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать базовую процентную ставку, что, по словам Трампа, позволило бы США экономить до $1 трлн в год. 30 июля ФРС снова  сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор США распространил ложную информацию об отставке главы Федеральной резервной системы Пауэлла. Трамп при этом получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС.

    Но Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Дональда Трампа.

    7 августа 2025, 03:34
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    Комментарии (17)
    7 августа 2025, 14:55
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (7)
    7 августа 2025, 13:04
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 17:40
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана (Чэнь Лиу) немедленно уйти в отставку.

    «Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», – заявил он в своей публикации в Truth Social, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, причиной стала озабоченность Трампа предполагаемыми связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, тесно сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

    Лип-Бу Тан был назначен на пост руководителя Intel в 2025 году после ухода Пэта Гелсингера в декабре 2024 года. Решение о смене руководства принималось на фоне ухудшения финансового положения компании и падения стоимости акций на фоне усилившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 06:41
    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

    Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов

    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

    «Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.


    Комментарии (12)
    7 августа 2025, 12:05
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (39)
    7 августа 2025, 11:07
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (20)
    7 августа 2025, 15:21
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (13)
    7 августа 2025, 14:02
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

    Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом действительно есть темы для обсуждения в ходе личной встречи.

    Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

    «Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    Комментарии (5)
    7 августа 2025, 02:22
    Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России

    Tекст: Антон Антонов

    США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что Китай находится в числе возможных стран, которых коснутся новые рестрикции, однако подчеркнул, что число таких государств будет небольшим.

    «Это может произойти, – сказал он. – Я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других. Одной из них может быть Китай».

    При этом американский лидер не исключил в случае достижения договоренностей с Москвой отмены действующих дополнительных пошлин на товары из Индии в размере 25%, введенных за приобретение ею российской нефти. Он добавил, что решение будет принято позже.

    Напомним, власти США заявили о намерении ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 23:19
    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: РФ выразила желание встретиться с Трампом

    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что российская сторона выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    «Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По ее словам, Трамп открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе. В Кремле прошла встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 01:22
    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

    «Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

    «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

    Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Комментарии (5)
    7 августа 2025, 15:07
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Издание Financial Times подчеркивает, что объявление о предстоящей встрече лидеров прозвучало на следующий день после переговоров Путина с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые обе стороны назвали продуктивными, передает РИА «Новости».

    Американская New York Times отмечает, что эта встреча станет первым очным саммитом президентов России и США за более чем четыре года, а британская Times и финская Helsingin Sanomat подчеркивают, что Путин и Трамп встретятся очно впервые за семь лет. По данным испанской Periodico, в этом году лидеры уже шесть раз говорили по телефону.

    Британская Telegraph сообщает, что встреча пройдет в узком формате, без участия других стран, а советник российского президента Юрий Ушаков отверг предложение США о трехсторонних переговорах с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, о чем пишет Guardian. Немецкая Berliner Zeitung отмечает, что последствия саммита будут в первую очередь значимы для Европы.

    Газета Wall Street Journal считает, что этот саммит может стать одним из важнейших событий второго срока Трампа, а Telegraph указывает на рост надежд на окончание конфликта на Украине. New York Times называет инициативу Путина еще одной его победой. Японская Nikkei также подчеркивает признаки сближения между США и Россией. По оценке CNN, ключевым вопросом станет содержание предложений российской стороны.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 15:35
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что как с его стороны, так и со стороны США проявлялась заинтересованность во встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, кто стал инициатором саммита, передает ТАСС.

    Ранее Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Комментарии (12)
    7 августа 2025, 00:19
    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа

    Рубио: Телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшие дни

    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможен телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Это может произойти в ближайшие несколько дней. Однако пока ничего не запланировано», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    Также Рубио отметил, что личная встреча Путина и Трампа на следующей неделе пока остается под вопросом, передает ТАСС.

    «Не знаю, состоится ли она на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить», – сказал шеф американской дипломатии.

    Он считает, что решение данного вопроса будет зависеть от того, смогут ли стороны добиться «прогресса» и «сблизить позиции». Без этого, как заявил Рубио, вряд ли «можно проводить встречу на уровне лидеров», поскольку «никакого толка» от нее не будет.

    Рубио добавил, что пока не может сообщить, сколько времени понадобится на достижение прогресса по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел уже пятую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 04:05
    CNN сообщил о планировании помощниками Трампа его встречи с Путиным

    CNN: Трамп велел быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп поручил своей команде действовать быстро при планировании встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

    По версии CNN, который ссылается на чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч», передает РИА «Новости».

    «Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Трамп хочет лично встретиться с президентом России уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Белый дом заявил, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшие дни. Трамп отметил «хорошие шансы» на проведение встречи с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (0)
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    Захарова назвала аморальный поступок Киева
    СМИ: Украина согласилась на инициативу Москвы по перемирию в небе
    В России предложили ввести детские сим-карты
    Названа дата начала мощной магнитной бури
    Китайский клуб КХЛ стал «Драконом» вместо «Красной звезды»
    В Сочи оштрафовали 11 нудистов

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Пашинян едет в Америку капитулировать

      Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).

      4 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Люди Запада голосуют за Россию ногами

      В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

      7 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

      Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

      10 комментариев
    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

