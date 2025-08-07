Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).4 комментария
Трамп назначил Стивена Мирана в совета директоров ФРС вместо Адрианы Куглер
Трамп назначил Стивена Мирана в совет директоров ФРС вместо Адрианы Куглер
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о назначении Стивена Мирана, занимавшего пост председателя Совета экономических консультантов, членом Совета директоров Федеральной резервной системы (ФРС) вместо главного экономиста Адрианы Куглер, ушедшей в отставку.
Стивен Миран будет исполнять обязанности Адрианы Куглер до истечения срока его полномочий 31 января 2026 года, сообщает CNBC.
«Тем временем мы продолжим поиск постоянной замены», – написал Трамп в Truth Social, указав, что кандидатом на 14-летний срок в совете директоров может быть кто-то другой, а Миран, возможно, будет в должности исполняющего обязанности.
«Он был со мной с начала моего второго срока, и его опыт в мире экономики не имеет себе равных. Он проделает выдающуюся работу», – добавил Трамп, поздравив Мирана с назначением.
Напомним, президент США Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать базовую процентную ставку, что, по словам Трампа, позволило бы США экономить до $1 трлн в год. 30 июля ФРС снова сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор США распространил ложную информацию об отставке главы Федеральной резервной системы Пауэлла. Трамп при этом получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС.
Но Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Дональда Трампа.