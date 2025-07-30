На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.25 комментариев
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых
ФРС США не стала менять базовую ставку
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке заявил, что рост экономической активности в первой половине года замедлился, уровень безработицы остается низким, условия на рынке труда – стабильными, а инфляция остается несколько повышенной, поэтому ставку решили оставить на прежнем уровне.
«Ради реализации своих целей Комитет сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 4-1/4 до 4-1/2 процента. При рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет тщательно оценит поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – сказано в релизе Федеральной резервной систему (ФРС) США.
Комитет уточнил, что продолжит сокращать запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств ФРС и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Комитет твердо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.
По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции, говорить о снижении ставки в сентябре преждевременно.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ снижать базовую процентную ставку, что, по словам Трампа, позволило бы США экономить до $1 трлн в год.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор США распространил ложную информацию об отставке главы Федеральной резервной системы Пауэлла. Дональд Трамп при этом получил одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС.
Джером Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Дональда Трампа.