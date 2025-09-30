Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Прокуратура начала проверки пяти складов спиртосодержащей продукции в Ленобласти
Прокуратура инициировала масштабные проверки пяти складов временного хранения алкоголя после массового отравления суррогатом в Ленобласти.
Изъято свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщает прокуратура Ленинградской области в Telegram.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили: «Прокуратурой Ленинградской области организовано проведение проверок 5 складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверяется деятельность юридических лиц, осуществляющих услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках государственного контракта с Росалкогольтабакконтролем».
Проверочные мероприятия проходят в четырех районах области. Следственные органы продолжают допросы и обыски в местах хранения и сбыта продукции, в частности на складе в деревне Трубников Бор, откуда, по версии следствия, распространялся суррогат. Накануне были задержаны три представителя фирмы – арендатора этого склада, один из которых, Алекс-Владимир Нойманн, помещен под стражу решением Октябрьского суда Петербурга.
Прокуратура также даст оценку деятельности Росалкогольтабакконтроля, контролирующего исполнение госконтрактов со складами.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ, задержаны 14 подозреваемых, из которых восемь заключены под стражу. Следствие продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция раскрыла схему распространения суррогатного алкоголя в Ленобласти. Суррогатный алкоголь, употребление которого привело к смертям жителей Ленинградской области, производился на кустарном производстве.