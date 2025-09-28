Суд арестовал еще одного фигуранта дела об отравлениях суррогатом в Ленобласти

Tекст: Ольга Иванова

Волосовский районный суд Ленинградской области рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения для очередного фигуранта дела о массовых отравлениях суррогатным алкоголем, передает РИА «Новости». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, обвиняемый с фамилией на букву Р. заключен под стражу сроком на два месяца.

Пресс-служба отметила, что рассмотрение ходатайств следственных органов в отношении еще двух обвиняемых по этому делу продолжается в Волосовском районном суде. Дело связано с массовыми отравлениями в Волосовском районе Ленобласти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем районе Ленобласти зафиксировали смертельные случаи от употребления суррогатного алкоголя. В Ленобласти задержали восемь человек по делу о производстве и сбыте суррогата. Мужчина, подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя, разводил спирт водой и продавал односельчанам. Один из подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области заключен под стражу на один месяц 30 суток.