В третьем районе Ленобласти зафиксировали смертельные случаи от суррогата

В очередном районе Ленинградской области зафиксированы новые смертельные случаи, связанные с употреблением алкоголя, содержащего опасный метиловый спирт.
В третьем районе Ленинградской области зафиксированы новые случаи смерти от метилового спирта, передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.
Как сообщила Волк, сотрудники полиции задержали еще пятерых человек, подозреваемых в распространении подпольного алкоголя.
После трагических случаев отравления в Сланцевском районе, где ранее погибли несколько человек, были оперативно проведены масштабные проверки. По данным экспертов, жертвы скончались от смертельно опасного содержания метилового спирта в крови. Смерти произошли в период с 10 по 17 сентября в Кингисеппском и Волосовском районах.
Полиция изъяла свыше 1 тыс. литров суррогатного алкоголя в ходе рейдов. Вся изъятая продукция уже отправлена на физико-химическую экспертизу для определения точного состава и степени угрозы для граждан. В настоящий момент продолжается работа по выявлению всех каналов поступления и распространения опасной продукции в регионе.
Ранее в субботу сообщалось что в Волосовском районе Ленинградской области погибли шесть человек после употребления метанола.
В регионе задержали восемь человек по делу о суррогатном алкоголе.
Мужчина, которого подозревают в продаже суррогата, разводил спирт водой и продавал односельчанам.