В Волосовском районе Ленобласти из-за метанола погибли шесть человек

Шесть человек умерли от метанола в Волосовском районе Ленобласти

Tекст: Мария Иванова

Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области.

По информации ведомства, в крови погибших обнаружено высокое или смертельное содержание метанола. Смертельные случаи произошли в период с 10 по 17 сентября, тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственный отдел по Волосово возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В рамках расследования оперативники установили троих подозреваемых, которые, предположительно, сбывали опасную спиртосодержащую продукцию. Все трое задержаны, готовится предъявление обвинения и ходатайство о заключении под стражу.

Сотрудниками СК и полиции проведены обыски, изъяты канистры с подозрительной жидкостью. Следователи выясняют, есть ли еще пострадавшие, а также продолжают изымать продукцию из незаконного оборота. В ведомстве подчеркнули, что расследование координируется лично руководителем регионального следственного управления, а сейчас проводится межведомственное совещание с руководством МВД Петербурга и Ленобласти.

Следственные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать трагедии.

Ранее в субботу стало известно, что в Ленинградской области задержали восемь человек по делу о суррогатном алкоголе.

По этому же делу накануне появилась новая подозреваемая.

Мужчина, подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя, разводил спирт водой и продавал его односельчанам.

Ранее сообщалось, что всего в сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли 19 человек, часть смертей может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.