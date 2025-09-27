В Волосовском районе Ленобласти из-за метанола погибли шесть человек

Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Шесть человек умерли от метанола в Волосовском районе Ленобласти
В Волосовском районе Ленинградской области зафиксирована смерть шести человек, в крови которых обнаружили смертельно опасное количество метанола.
Шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области.
По информации ведомства, в крови погибших обнаружено высокое или смертельное содержание метанола. Смертельные случаи произошли в период с 10 по 17 сентября, тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственный отдел по Волосово возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В рамках расследования оперативники установили троих подозреваемых, которые, предположительно, сбывали опасную спиртосодержащую продукцию. Все трое задержаны, готовится предъявление обвинения и ходатайство о заключении под стражу.
Сотрудниками СК и полиции проведены обыски, изъяты канистры с подозрительной жидкостью. Следователи выясняют, есть ли еще пострадавшие, а также продолжают изымать продукцию из незаконного оборота. В ведомстве подчеркнули, что расследование координируется лично руководителем регионального следственного управления, а сейчас проводится межведомственное совещание с руководством МВД Петербурга и Ленобласти.
Следственные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать трагедии.
Ранее в субботу стало известно, что в Ленинградской области задержали восемь человек по делу о суррогатном алкоголе.
По этому же делу накануне появилась новая подозреваемая.
Мужчина, подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя, разводил спирт водой и продавал его односельчанам.
Ранее сообщалось, что всего в сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли 19 человек, часть смертей может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.