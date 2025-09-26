Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
По делу об отравлении суррогатом в Ленобласти задержали новую подозреваемую
В Сланцевом районе Ленинградской области задержали женщину 1964 года рождения по подозрению в продаже алкогольного суррогата, от которого погибли люди, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Этой задержанной и другому задержанному по делу мужчине грозит арест, в скором времени им предъявят обвинение, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Источник агентства в правоохранительных органах указал, что задержанный мужчина – Николай Бойцов, он уже привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. В 2020 году его оштрафовали за это на 2 тыс. рублей.
Задержанная женщина, по данным собеседника – Ольга Степанова, она якобы работает учителем в детском саду.
Ранее сообщалось, что всего в сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли 19 человек, часть смертей может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.
Напомним, от отравления суррогатным алкоголем в регионе умерли семь человек, несколько остаются в больницах. Уже задержан один подозреваемый.