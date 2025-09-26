По делу об отравлении суррогатом в Ленобласти задержали новую подозреваемую

Tекст: Алексей Дегтярев

Этой задержанной и другому задержанному по делу мужчине грозит арест, в скором времени им предъявят обвинение, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Источник агентства в правоохранительных органах указал, что задержанный мужчина – Николай Бойцов, он уже привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. В 2020 году его оштрафовали за это на 2 тыс. рублей.

Задержанная женщина, по данным собеседника – Ольга Степанова, она якобы работает учителем в детском саду.

Ранее сообщалось, что всего в сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли 19 человек, часть смертей может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.

Напомним, от отравления суррогатным алкоголем в регионе умерли семь человек, несколько остаются в больницах. Уже задержан один подозреваемый.