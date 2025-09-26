В Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя

Tекст: Алексей Дегтярев

Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту, который находится в крайне тяжелом состоянии после отравления метанолом, пояснили в администрации, передает ТАСС.

Всего за сентябрь в районе было зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя, из них лабораторно подтверждены восемь случаев отравления метанолом.

По предварительным данным, причиной смертей стало несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук.

В Ленобласти суррогатным алкоголем отравились несколько человек, семеро погибли. Подозреваемого в продаже алкоголя задержали.

Отмечалось, что при изготовлении этой контрафактной продукции могли использовать технический спирт.