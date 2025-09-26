Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
В Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя
В Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали всплеск смертности, восемь случаев напрямую связали с отравлением метанолом, сообщили в районной администрации.
Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту, который находится в крайне тяжелом состоянии после отравления метанолом, пояснили в администрации, передает ТАСС.
Всего за сентябрь в районе было зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя, из них лабораторно подтверждены восемь случаев отравления метанолом.
По предварительным данным, причиной смертей стало несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук.
В Ленобласти суррогатным алкоголем отравились несколько человек, семеро погибли. Подозреваемого в продаже алкоголя задержали.
Отмечалось, что при изготовлении этой контрафактной продукции могли использовать технический спирт.