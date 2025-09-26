Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Волк: Подозреваемый в отравлении в Ленобласти разводил спирт водой
Мужчина, которого подозревают в продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти, разводил спирт водой, после чего продавал односельчанам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина, по предварительным данным, закупал спирт, разводил водой, а после этого продавал его односельчанам, указала Волк, передает ТАСС.
Также она добавила, что медики и местные жители сообщали об отравлениях в Сланцевском районе Ленобласти 24 и 25 сентября.
Районные власти сообщали, что всего в сентябре там умерли 19 человек, часть смертей может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.
Напомним, от отравления суррогатным алкоголем в регионе умерли семь человек, несколько остаются в больницах. По уголовному делу задержали мужчину и женщину.