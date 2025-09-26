Волк: Подозреваемый в отравлении в Ленобласти разводил спирт водой

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина, по предварительным данным, закупал спирт, разводил водой, а после этого продавал его односельчанам, указала Волк, передает ТАСС.

Также она добавила, что медики и местные жители сообщали об отравлениях в Сланцевском районе Ленобласти 24 и 25 сентября.

Районные власти сообщали, что всего в сентябре там умерли 19 человек, часть смертей может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.

Напомним, от отравления суррогатным алкоголем в регионе умерли семь человек, несколько остаются в больницах. По уголовному делу задержали мужчину и женщину.