Суд арестовал фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти
Один из подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области заключен под стражу на один месяц 30 суток.
Сланцевский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе, сообщает ТАСС. Как уточнила объединенная пресс-служба судов региона, арест продлится один месяц 30 суток.
Речь идет об уголовном деле, связанном с отравлением людей суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области. Следствие установило, что подозреваемый может быть причастен к распространению опасной для жизни спиртосодержащей продукции.
Ранее в регионе были зафиксированы случаи массового отравления, которые повлекли за собой тяжелые последствия для пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем районе Ленобласти зафиксировали смертельные случаи от употребления суррогатного алкоголя.
Ранее в Ленобласти задержали восемь человек по делу о производстве и сбыте суррогата.
Мужчина, подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя, разводил спирт водой и продавал односельчанам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.