Число погибших от отравления метанолом в Ленобласти достигло 41 человека

Дипломат Долгов: Гутерриш – откровенно слабый генсек ООН

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Думаю, Россия намерена запустить процесс смены Антониу Гутерриша более, чем за год до окончания его полномочий, чтобы создать максимально большой временной задел для проведения консультаций по поводу кандидатов на этот пост. Фигура генсека ООН – это всегда результат межгосударственного компромисса, а позиции Москвы и Запада сейчас как никогда далеки», –пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Гутерриш – откровенно слабый генсек, во многом подпавший под влияние Запада. Я даже не могу вспомнить ни одного его решения или высказывания по наиболее наболевшим и актуальным вопросам. Как, например, он реагировал на обстрелы Украиной западным вооружением наших мирных жителей? По сути – никак», – поделился личным мнением собеседник.

«Кроме того, в последние годы ООН большую часть аппарата организации составляют или ставленники Запада, или сотрудники, исповедующие прозападную идеологию. Это совершенно очевидно не устраивает Россию, а также, думаю, ряд стран Глобального юга и Азии», – подчеркнул собеседник.

«Реформа ООН давно назрела, поскольку сейчас Запад пытается использовать ее против России. Новом генсеку нужно прекратить эту практику. Также ему предстоит купировать намерение ряда западных стран вести организацию по пути Лиги наций, которая была создана для способствования разоружению и обеспечения коллективной безопасности, но не смогла предотвратить крупнейший в истории военный конфликт – Вторую мировую войну, и в итоге распалась», – указал он.

«И, наконец, главное – новый генсек должен вернуть членам ООН понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать Гутерриш. Без этого не удастся решить ни один мировой кризис и создать рамки новой архитектуры безопасности», – детализировал дипломат.

«При этом, новый генсек не обязательно должен быть выходцем из мировой державы, вроде России, Китая или Индии, чтобы заручиться авторитетом в глазах членов организации. Тезис о высокой роли отдельной личности в истории – это как раз про должность генерального секретаря ООН», – резюмировал собеседник.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена инициировать процесс выбора генсека ООН в период своего председательства в Совбезе. Процедура стартует с отправки совместного письма от глав Генассамблеи и Совбеза. Это не означает подготовку письма уже в октябре. Дипломат напомнил, что в прошлый раз этот этап пришелся на середину декабря, сообщает РИА «Новости».

Москва выступает против попыток западных стран узурпировать секретариат ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи. «Нельзя допускать попыток «дворцового переворота» в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства», – подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что комплексная реформа ООН, недавно предложенная Гутерришем, должна обсуждаться открыто и базироваться на уставе организации, а не на «порядке, основанном на правилах» Запада.

Сам Гутерриш заявил, что не намерен уходить раньше истечения срока полномочий – 31 декабря 2026 года. «Многие приветствовали бы мою отставку, так что я не доставлю им эту радость», – сказал он в ответ на вопрос журналистов, планировал ли он оставить пост «в знак протеста против провала Совбеза» в решении мировых кризисов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ООН теряет влияние на мировой арене.