The Guardian: Протечка воды в Лувре повредила до 400 экспонатов

Tекст: Мария Иванова

В конце ноября в Лувре произошла утечка воды, которая повредила от 300 до 400 экспонатов в египетском отделе, сообщает The Guardian.

Как рассказал заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок, пострадали главным образом научная документация и журналы по египтологии, используемые исследователями.

По сведениям администрации, поврежденные экземпляры датируются концом XIX – началом XX века, и хотя они «чрезвычайно полезны», уникальными их не считают. Фрэнсис Стейнбок подчеркнул: «Ни один памятник культурного наследия не пострадал. На данный момент у нас нет необратимых потерь в этих коллекциях».

Причиной происшествия стала случайно открытая задвижка системы отопления и вентиляции, что привело к затеканию воды через потолок крыла Мольена, где хранились книги. Отмечается, что эта система уже давно не функционировала и считалась устаревшей – ее замена была запланирована только на сентябрь 2026 года.

Все поврежденные материалы просушат, затем отправят к переплетчику для восстановления и вернут на полки. Лувр сообщил, что проведет внутреннее расследование по факту инцидента.

Утечка произошла спустя несколько недель после дерзкой кражи ювелирных изделий из Лувра, вызвавшей новые вопросы к состоянию инфраструктуры музея. Для финансирования ремонтных работ учреждение повысит в декабре цены на билеты для гостей не из Евросоюза на 45%. По итогам 2024 года Лувр посетили 8,7 млн человек, 69% из которых – иностранные туристы.

